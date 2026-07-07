[마감시황] 코스피, 4.91% 급락한 7656.31 마감…장중 사이드카·서킷브레이커 발동

세줄 요약 코스피가 3거래일 만에 8000 아래로 밀리며 4.91% 급락한 7656.31에 마감했다. 장중 600포인트에 가까운 변동성 속에 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐고, 외국인과 기관의 대규모 순매도가 낙폭을 키웠다. 코스피 4.91% 급락, 7656.31 마감

장중 사이드카·서킷브레이커 발동

외국인·기관 매도, 반도체주 약세

이미지 확대 코스피가 5%대 급락에 매도 사이드카가 발동한 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.7.7. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 5%대 급락에 매도 사이드카가 발동한 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.7.7. 도준석 전문기자

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코스피가 3거래일 만에 8000 아래로 밀리며 급락 마감했다. 장중 600포인트에 가까운 변동성을 보인 끝에 매도 사이드카와 서킷브레이커까지 발동되며 투자 심리가 크게 위축됐다.7일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8051.33보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31에 장을 마쳤다. 지수는 7919.20에 출발한 뒤 장 초반 7954.55까지 올랐지만 이후 낙폭을 키우며 7389.22까지 밀렸다. 거래량은 5억 1229만 4000주, 거래대금은 39조 6596억 8200만원으로 집계됐다.수급에서는 외국인이 2조 9173억원, 기관이 3092억원을 순매도했고 개인은 3조 1343억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 2313억원 순매수였지만 비차익거래가 2조 4616억원 순매도로 집계되며 전체적으로 2조 2302억원 매도 우위를 나타냈다. 외국인 매도는 13거래일 연속 이어지며 지수 하방 압력을 키웠다.급락 과정에서 시장 안전장치도 가동됐다. 오전에는 매도 사이드카가, 오후에는 서킷브레이커가 발동됐다. 이날 코스피 시장에서는 상승 종목 358개, 보합 42개, 하락 종목 512개로 하락 종목 수가 우세했다.시가총액 상위 종목도 전반적으로 약세를 면치 못했다. 삼성전자(005930)는 6.92% 내린 29만 6000원, SK하이닉스(000660)는 6.06% 하락한 220만 1000원에 마감했다. 삼성전자우(005935)는 6.21%, LG에너지솔루션(373220)은 6.35%, 현대차(005380)는 4.48%, 삼성물산(028260)은 5.56%, 삼성생명(032830)은 4.70% 각각 내렸다. 삼성전기(009150)는 9.85%, SK스퀘어(402340)는 9.30% 급락했다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 1.21% 오른 142만 2000원으로 마쳤다.삼성전자는 역대 최대 실적 발표에도 장중 한때 약 9% 하락하는 등 매물이 쏟아졌고, 반도체 대표주의 동반 약세가 지수 전반을 끌어내렸다. 시가총액 상위 100개 종목 대부분이 하락한 가운데 한화오션은 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업 우선협상대상자 미선정 소식에 22.65% 급락한 8만 9800원에 거래를 마쳤다.개별 종목별로는 효성화학이 상한가인 6만 7000원으로 마감했고 금호건설은 13.36%, 다스코는 13.31%, 삼양식품은 11.29%, STX그린로지스는 9.95% 상승했다. 반면 이월드는 25.07%, 콘텐트리중앙은 23.75%, 한화오션은 22.65%, 형지엘리트는 18.09%, 진흥기업2우B는 15.96% 하락했다.52주 최고치는 9385.59, 최저치는 3066.03이다. 원·달러 환율은 주간 거래 종가 기준 1528.20원을 기록하며 1520원대 흐름을 이어갔다. 코스닥지수도 1.87% 내린 831.23으로 마감해 약세를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]