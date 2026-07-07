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[속보] 코스피, 8%대 급락에 서킷브레이커 발동…7거래일만

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-07-07 13:53
수정 2026-07-07 14:02
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급락하는 코스피 ‘매도 사이드카 발동’
급락하는 코스피 ‘매도 사이드카 발동’ 7일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 장중 5% 넘게 급락하면서 유가증권시장 매도 사이드카(프로그램 매도호가 일시 효력정지)가 발동됐다. 2026.7.7 뉴스1


코스피가 7일 8% 이상 낙폭을 키우자 유가증권시장에 20분간 유가증권시장의 매매거래를 중단하는 ‘서킷 브레이커’가 발동됐다. 지난달 26일 이후 7거래일만이다.

한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 51분쯤 유가증권시장에서 서킷브레이커가 발동했다. 올해 코스피에서 서킷브레이커가 발동한 것은 이번이 6번째다.

앞서 이날 코스피가 5%대 급락하자 오전 10시 23분 41초에 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다. 이후에도 삼성전자와 SK하이닉스가 10%까지 낙폭을 키우며 코스피는 8%대 하락했다.

김소라 기자
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