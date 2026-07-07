[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 급락…반도체·2차전지·자동차주 동반 약세

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 장중 큰 폭으로 밀렸다. 반도체, 2차전지, 자동차, 지주사까지 매도세가 확산하며 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기, LG에너지솔루션 등이 동반 하락했다. 외국인 선호 대형주도 약세를 피하지 못했다. 코스피 시총 상위주 장중 급락

반도체·2차전지·자동차주 동반 약세

외국인 선호 대형주까지 매도 확산

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7일 오후 12시 30분 현재 코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 큰 폭의 약세를 나타내고 있다. 반도체와 2차전지, 자동차, 지주사까지 주력 업종 전반에 매도세가 확산하면서 시가총액 상위주들이 일제히 하락 흐름을 보이는 모습이다.대장주 삼성전자(005930)는 29만 1250원으로 전일 대비 2만 6750원(8.41%) 내렸고, 거래량은 1650만 129주를 기록하고 있다. SK하이닉스(000660)도 215만 8000원으로 18만 5000원(7.90%) 하락했다. 반도체 대표주 약세와 함께 삼성전자우(005935)도 19만 6600원으로 7.48% 내리며 동반 부진을 나타냈다.특히 시총 상위 종목 가운데 SK스퀘어(402340)의 낙폭이 두드러졌다. SK스퀘어는 133만 1000원으로 16만 4000원(10.97%) 급락했고, 삼성전기(009150)도 165만 7000원으로 17만 1000원(9.35%) 하락해 10%에 가까운 약세를 보였다. LG에너지솔루션(373220) 역시 32만 6500원으로 2만 8000원(7.90%) 밀렸고, 삼성SDI(006400)는 43만 6000원으로 1만 5500원(3.43%) 하락했다.자동차와 기계, 방산 관련 대형주도 힘을 쓰지 못했다. 현대차(005380)는 46만 7250원으로 3만 4750원(6.92%), 기아(000270)는 15만 750원으로 9950원(6.19%) 각각 내렸다. 현대모비스(012330)는 48만 3000원으로 3만 2000원(6.21%) 하락했고, HD현대중공업(329180)은 54만 4000원으로 3만 9000원(6.69%) 밀렸다. 한화에어로스페이스(012450)는 109만 6000원으로 6만 3000원(5.44%), 두산에너빌리티(034020)는 8만 150원으로 5350원(6.26%) 하락했다.삼성그룹 주요 종목들도 대체로 약세다. 삼성생명(032830)은 36만 3500원으로 3만원(7.62%), 삼성물산(028260)은 42만 2000원으로 2만 7500원(6.12%) 내렸으며, 삼성바이오로직스(207940)는 140만 원으로 5000원(0.36%) 하락하는 데 그쳐 상대적으로 선방했다.금융주와 일부 방어 성격 종목은 낙폭이 제한됐다. KB금융(105560)은 17만 100원으로 800원(0.47%) 하락했고, 신한지주(055550)는 10만 7700원으로 보합을 기록했다. 셀트리온(068270)도 17만 5300원으로 600원(0.34%) 내리며 비교적 안정적인 흐름을 보였다.외국인 지분율이 높은 종목들 가운데서는 KB금융(79.72%), 삼성전자우(76.37%), 신한지주(61.55%), SK하이닉스(50.17%) 등이 상위권에 올라 있다. 다만 이날 장중에는 외국인 선호도가 높은 대형주들까지 동반 약세를 보이면서 투자심리가 전반적으로 위축된 분위기다.거래 측면에서는 삼성전자 거래량이 1650만 주를 넘어서며 가장 활발했고, SK하이닉스도 290만 주 이상 거래됐다. 두산에너빌리티와 신한지주, KB금융 등도 비교적 활발한 거래를 보였지만, 주가 방향은 전반적으로 하방 압력이 우세하다.현재 시총 상위주 흐름만 놓고 보면 시장은 실적 기대가 높은 반도체와 수출주까지 차익실현 매물이 광범위하게 출회되는 양상이다. 장중 반등 동력이 뚜렷하지 않은 만큼 투자자들은 업종별 수급 변화와 대형주 낙폭 확대 여부를 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]