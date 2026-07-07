[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…서산 상한가·모바일어플라이언스 급등

세줄 요약 7일 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 주가 흐름이 크게 엇갈렸다. 서산은 상한가를 기록했고 모바일어플라이언스, CS, 서남 등은 두 자릿수 급등세를 보였다. 반면 파세코와 마키나락스는 급락했고, 저가주 중심의 수급 쏠림이 두드러졌다. 거래 상위 종목, 급등락 혼조세

서산 상한가, 모바일어플라이언스 급등

파세코·마키나락스 하락, 변동성 확대

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7일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목군을 중심으로 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈리고 있다. 상위권에는 개별 재료를 소화하는 중소형주가 대거 포진한 가운데 일부 종목은 두 자릿수 급등세를 나타내고, 다른 한편에서는 차익 실현 매물로 낙폭을 키우는 종목도 눈에 띈다.거래량 기준 최상단에는 레몬헬스케어(365660)가 올라 있다. 레몬헬스케어는 1830만 9824주가 거래되며 1만 890원으로 전일 대비 15.85% 상승했다. 강동씨앤엘(198440)은 1662만 4604주가 손바뀜되며 1867원으로 17.42% 올랐고, 삼기(122350)는 1303만 2071주 거래 속 2020원으로 8.25% 상승했다. 반면 삼기에너지솔루션즈(419050)는 1098만 9356주가 거래됐지만 1700원으로 0.18% 하락했다.급등 종목도 다수 출현했다. CSA 코스믹(083660)은 265원으로 19.37% 올랐고, CS(065770)는 2065원으로 25.15% 급등했다. 에스와이스틸텍(365330)은 2100원으로 16.15% 상승했으며, 모바일어플라이언스(087260)는 297원으로 26.38% 뛰었다. 서남(294630)도 3170원으로 23.35% 상승했고, 서산(079650)은 4775원으로 상한가를 기록했다.반면 하락 종목의 낙폭도 적지 않았다. 파세코(037070)는 7920원으로 10.71% 내렸고, 유진기업(023410)은 3740원으로 5.79% 하락했다. 동원개발(013120)은 2935원으로 3.77%, 동양파일(228340)은 3660원으로 3.68% 각각 밀렸다. 대한광통신(010170)도 1만 690원으로 5.65% 내렸으며, 마키나락스(477850)는 2만 5000원으로 17.76% 급락해 거래대금 10만 3781을 기록했다.거래대금 상위에서는 레몬헬스케어가 18만 3237로 가장 많았고, 마키나락스가 10만 3781로 뒤를 이었다. 이어 파세코 6만 6973, 대한광통신 4만 5974, 강동씨앤엘 3만 1094 수준으로 집계됐다. 거래량 상위 종목 상당수가 저가주와 중소형주에 집중되면서 장중 수급 쏠림 현상이 두드러지는 모습이다.시가총액 기준으로는 대한광통신이 1조 6621억원으로 가장 컸고, 마키나락스가 4439억원, 유진기업이 2891억원, 동원개발이 2665억원 순이었다. 장중 코스닥 거래 상위 종목군은 상승 종목 수가 우세하지만, 일부 종목의 급등락 폭이 큰 만큼 변동성 장세가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]