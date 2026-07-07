[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…바이오 강세 속 2차전지·반도체 약세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주가 업종별로 뚜렷하게 갈렸다. 알테오젠, 리가켐바이오, 디앤디파마텍 등 바이오주는 강세를 보인 반면 에코프로비엠, 에코프로, 원익IPS, 심텍 등 2차전지·반도체주는 약세가 두드러졌다. 바이오주 강세, 코스닥 상위주 차별화

에코프로비엠·원익IPS 등 기술주 약세

디앤디파마텍 급등, 거래 집중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 뚜렷한 차별화 장세를 보이고 있다. 바이오주가 상대적으로 강세를 나타내는 반면 2차전지와 반도체 장비·부품주는 약세가 두드러지는 흐름이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 33만 8000원으로 전일 대비 7000원(2.11%) 오르며 상위 대형주 가운데 견조한 흐름을 이어가고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 2.15% 상승한 9만 200원, HLB(028300)는 2.56% 오른 5만 원을 기록 중이다. 에이비엘바이오(298380)는 3.66% 상승한 9만 3500원, 리가켐바이오(141080)는 5.87% 오른 13만 5300원으로 오름폭을 키웠다. 디앤디파마텍(347850)은 11.99% 급등한 8만 5000원으로 이날 상위 종목 중 가장 강한 상승률을 나타냈고, 파마리서치(214450)도 7.96% 오른 33만 9000원으로 강세다. 케어젠(214370) 역시 2.76% 상승한 6만 7100원에 거래되고 있다.반면 2차전지 대표주들은 나란히 약세다. 에코프로비엠(247540)은 11만 8100원으로 2.96% 내렸고, 에코프로(086520)는 8만 3000원으로 2.92% 하락했다. 시총 상위권 로봇주인 레인보우로보틱스(277810)도 45만 6000원으로 5.00% 밀렸다.반도체 관련주 전반의 낙폭도 눈에 띈다. 주성엔지니어링(036930)은 17만 9400원으로 1.27% 하락했고, 원익IPS(240810)는 11만 3800원으로 8.59% 급락했다. 리노공업(058470)은 4.81% 내린 7만 1300원, 이오테크닉스(039030)는 6.04% 하락한 37만 3500원, 피에스케이(319660)는 7.90% 내린 15만 7300원, 심텍(222800)은 9.28% 떨어진 10만 7500원을 기록 중이다. 파두(440110)도 4.13% 하락한 6만 9600원에 거래되고 있다.개별 종목별로는 삼천당제약(000250)이 3.37% 하락한 19만 7600원, 펩트론(087010)이 3.57% 내린 18만 1000원을 나타내고 있다. 이날 시총 상위주 가운데 상승 종목보다 하락 종목 수가 더 많지만, 바이오 업종 일부 종목에 매수세가 집중되면서 지수 방어에 나서는 모습이다.거래량 측면에서는 디앤디파마텍이 318만 8487주로 가장 활발한 거래를 보였고, 주성엔지니어링 147만 6607주, 원익IPS 85만 8356주, 에코프로 65만 4679주 등이 뒤를 이었다. 수급은 개별 재료와 업종 모멘텀에 따라 빠르게 엇갈리는 양상으로, 장중 변동성 확대에 유의할 필요가 있어 보인다.이날 코스닥 시총 상위주는 바이오 강세와 기술주 조정이 맞물리며 종목별 차별화가 한층 뚜렷해지는 장세를 연출하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]