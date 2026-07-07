[서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…아센디오 급등, 한화오션·대형 반도체주는 약세

세줄 요약 7일 코스피 거래상위 종목은 개별 종목별로 등락이 엇갈렸다. 아센디오가 26% 넘게 급등했고 금호건설, 다스코, 덕성도 강세였다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스, 한화오션은 큰 폭으로 하락해 지수 부담이 됐다. 거래상위 종목 혼조세, 개별주 등락 엇갈림

아센디오·금호건설·덕성 등 중소형주 강세

삼성전자·SK하이닉스·한화오션 대형주 약세

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7일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래량 상위 종목은 개별 종목별로 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 거래량 상위권에서는 금호전기(001210), 금호건설(002990), 다스코(058730), 덕성(004830), 아센디오(012170) 등이 오름세를 보인 반면 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 한화오션(042660), 이월드(084680) 등은 큰 폭의 약세를 나타냈다.거래량 1위는 금호전기로 4028만 2573주가 거래됐다. 주가는 1022원으로 전일 대비 6.13% 상승했다. 이어 금호타이어(073240)가 2364만 7371주로 뒤를 이었지만 주가는 5.19% 내린 5840원을 기록했다. 금호건설은 2298만 8994주가 거래되며 9.64% 오른 1만 3540원에 거래됐고, 다스코는 1394만 786주로 13.88% 상승한 4020원을 나타냈다.건설 및 중소형 종목의 변동성도 두드러졌다. 진흥기업(002780)은 1356만 4115주가 거래됐지만 12.52% 하락한 936원에 머물렀고, 일성건설(013360)도 7.15% 내린 1936원을 기록했다. 반면 삼호개발(010960)은 1253만 130주가 거래되며 2.31% 상승한 4430원에 거래됐다. 덕성은 14.92% 오른 3890원으로 상승폭이 컸고, 아센디오는 26.39% 급등한 1269원으로 거래량 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 보였다.시가총액 상위 대형주는 전반적으로 부진했다. 삼성전자는 1721만 8537주가 거래되며 8.88% 하락한 28만 9750원을 기록했고, 거래대금은 5조 1295억 6100만 원으로 집계됐다. SK하이닉스도 302만 7451주가 거래되며 8.83% 내린 213만 6000원에 거래됐고, 거래대금은 6조 7544억 1100만 원으로 가장 많았다. 한화오션은 387만 6486주가 거래되는 가운데 23.69% 급락한 8만 8600원을 나타냈다.이 밖에 보해양조(000890)는 2.49% 하락한 1799원, 대한해운(005880)은 0.62% 내린 1909원, 삼화전자(011230)는 보합인 3395원에 거래됐다. 대원전선(006340)은 13.27% 하락한 1만 1110원, 신일전자(002700)는 9.58% 내린 1161원, 이월드는 23.33% 하락한 792원, 성문전자(014910)는 8.86% 내린 2470원을 기록했다. 장중 코스피 거래량 상위 종목군에서는 일부 개별주 강세에도 불구하고 반도체와 조선 등 주도주의 낙폭이 지수 분위기에 부담을 주는 흐름이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]