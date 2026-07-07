[속보] 코스피 5%대 급락…매도 사이드카 발동

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코스피, 하락 출발…다시 8000선 아래로
코스피가 장 초반 2% 넘게 내리며 7,800선으로 밀려난 7일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 132.13포인트(1.64%) 내린 7919.20으로 출발해 하락세를 키우고 있다. 코스닥은 전날보다 7.28포인트(0.86%) 오른 854.35다. 원달러 환율은 1530원이다. 연합뉴스
코스피가 5%대 급락하면서 오전 10시 23분 코스피 시장에 프로그램 매도호가 효력을 일시정지하는 매도 사이드카가 발동했다. 이날 오전 10시 28분 현재 코스피는 전 거래일 대비 406.73포인트(-5.05%) 내린 7644.60에 거래되고 있다. 7900선으로 출발한 뒤 장중 낙폭을 확대하고 있다.
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