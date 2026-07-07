[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 7일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 시총 상위 기술주가 약세를 보였다. 한화오션과 조선·방산주도 크게 밀렸고, 반면 에코프로와 NAVER, 알테오젠은 소폭 상승하며 종목별 온도차가 뚜렷했다. 삼성전자·SK하이닉스 중심 대형 기술주 약세

한화오션 급락, 조선·방산주 동반 하락

가온칩스 급등, 일부 성장주 선방

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7일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 시가총액 상위 기술주와 조선·방산 관련주를 중심으로 하락세가 두드러졌다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 32.90%를 기록했으며, 주가는 30만 4500원으로 전일 대비 4.25% 하락했다. 장중 시가는 30만 7000원, 고가는 31만원, 저가는 30만 3000원이다.검색 2위 SK하이닉스(000660)는 15.11%의 검색 비율을 나타냈고, 주가는 231만 4000원으로 1.24% 내렸다. 반면 시가 228만 9000원에서 출발해 장중 234만 3000원까지 오르는 등 장 초반 변동성도 함께 나타났다. 3위 한화오션(042660)은 9만 2900원으로 19.98% 급락하며 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다.이 밖에 삼성전기(009150)(-0.33%), 현대차(005380)(-3.88%), SK스퀘어(402340)(-1.94%), LG전자(066570)(-3.28%), 두산에너빌리티(034020)(-3.51%)도 일제히 약세를 보였다. 조선·중공업 계열에서는 삼성중공업(010140)이 5.06%, HD현대중공업(329180)이 6.17% 하락했고, 한화시스템(272210)도 12.24% 내리며 투자 심리가 위축된 모습이다.반면 일부 2차전지·인터넷·바이오 종목은 상대적으로 선방했다. 에코프로(086520)는 8만 6300원으로 0.94% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 0.22%, NAVER(035420)는 0.51%, 알테오젠(196170)은 0.91% 각각 올랐다. 금호타이어(073240)도 0.65% 상승했으며, 거래량은 376만 7108주로 검색 상위 종목 가운데 가장 활발한 수준을 보였다.개별 종목 중에서는 가온칩스(399720)가 5만 800원으로 22.41% 급등해 가장 강한 탄력을 나타냈다. 시가는 5만 500원, 장중 고가는 5만 1000원으로 상승 흐름을 이어갔다. 반면 LG에너지솔루션(373220)(-2.68%), 한미반도체(042700)(-2.87%), LS ELECTRIC(010120)(-3.43%) 등도 약세권에서 출발했다.종합하면 개장 초반 검색 상위 종목 흐름은 반도체 대형주와 조선·방산주의 조정, 일부 개별 성장주의 급등으로 요약된다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 검색이 집중되는 가운데, 한화오션의 급락과 가온칩스의 급등이 투자자들의 관심을 크게 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]