[마감시황] 코스피, 하루 만에 반락해 8051.33 마감…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스피가 전 거래일보다 0.46% 내린 8051.33에 마감했다. 장중 8327.26까지 올랐다가 7815.53까지 밀리며 변동성이 컸다. 개인은 2조6461억원을 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 1조원 넘게 팔았다. 코스피, 하루 만에 반락하며 8051.33 마감

외국인·기관 동반 매도, 개인은 대규모 순매수

장중 급등락 반복하며 변동성 장세 지속

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 37.01포인트(-0.46%) 내린 8051.33에 거래를 마쳤다. 지수는 8186.82로 출발한 뒤 장중 8327.26까지 오르기도 했지만, 이후 낙폭을 키우며 7815.53까지 밀리는 등 변동성이 큰 흐름을 보였다.유가증권시장에서 개인은 2조6461억원어치를 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 1조3105억원, 1조4314억원어치를 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래와 비차익거래가 모두 매도 우위를 보이면서 전체적으로 1조3804억원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 상승 종목이 464개, 하락 종목이 412개였고 보합은 37개였다. 상한가 8개 종목이 나왔으며 하한가 종목은 없었다. 거래량은 4억4243만주, 거래대금은 31조5949억9700만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 나타냈다. 삼성전자(005930)는 2.75% 오른 31만8000원, 삼성전자우(005935)는 2.16% 오른 21만2500원, 현대차(005380)는 2.03% 오른 50만2000원에 마감했다. 삼성생명(032830)은 2.74% 상승한 39만3500원, 삼성물산(028260)은 3.69% 오른 44만9500원을 기록했다.반면 SK하이닉스(000660)는 3.38% 내린 234만3000원, SK스퀘어(402340)는 5.92% 하락한 149만5000원, 삼성전기(009150)는 8.09% 급락한 182만8000원에 거래를 마쳤다. LG에너지솔루션(373220)은 2.21% 내린 35만4500원, 삼성바이오로직스(207940)는 1.13% 하락한 140만5000원으로 장을 끝냈다.개별 종목별로는 금호건설, 금호전기, 금호타이어, 엠앤씨솔루션, 금호건설우가 나란히 29%대 급등세를 보이며 상승률 상위권을 차지했다. 특히 금호건설은 30.00% 오른 1만2350원, 금호전기는 29.96% 오른 963원, 금호타이어는 29.96% 오른 6160원으로 모두 상한가에 올랐다.하락률 상위 종목에는 성문전자우(-14.38%), SK이터닉스(-10.16%), 케이씨텍(-9.02%), 성문전자(-8.91%), 미래산업(-8.64%)이 이름을 올렸다.최근 코스피는 7월 2일 7648.09까지 밀린 뒤 7월 3일 8088.34로 5.76% 급반등했지만, 이날 다시 약세로 돌아서며 단기 변동성 장세를 이어갔다. 이날 종가는 52주 최고치 9385.59와는 거리가 있지만 52주 최저치 3032.99는 크게 웃도는 수준이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]