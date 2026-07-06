[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 847.07 마감…개인 2695억원 순매수

세줄 요약 코스닥이 외국인과 기관의 동반 매도에 2.46% 내린 847.07로 마감했다. 장중 872.12까지 올랐지만 약세로 돌아섰고, 개인은 2695억원을 순매수했다. 프로그램 매매도 661억원 순매도를 기록했고, 시총 상위 종목 대부분이 하락했다. 외국인·기관 동반 매도, 코스닥 847.07 마감

개인 2695억원 순매수에도 지수 하락 확대

시총 상위주 약세, 환율·자금쏠림 우려 부각

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6일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 21.34포인트(2.46%) 내린 847.07에 거래를 마쳤다. 지수는 866.40에 출발한 뒤 장중 872.12까지 올랐지만 곧 약세로 돌아섰고, 한때 825.73까지 밀리며 낙폭을 키웠다. 거래량은 5억 2324만 7000주, 거래대금은 6조 1063억 1800만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 2695억원을 순매수했지만 외국인이 447억원, 기관이 2270억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래 1억원 매도, 비차익거래 660억원 매도로 전체 661억원 순매도를 기록했다.시장 전반도 약세였다. 상승 종목은 683개, 하락 종목은 982개였고 보합은 74개였다. 상한가 6개 종목이 나왔지만 하한가 종목은 없었다. 국내 증시 전반이 동반 약세를 보인 가운데 코스닥의 하락 폭이 더 크게 나타났다.시가총액 상위 종목도 대부분 밀렸다. 알테오젠(196170)은 3.07% 내린 33만 1000원, 에코프로비엠(247540)은 2.17% 내린 12만 1700원, 에코프로(086520)는 2.06% 내린 8만 5500원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.54%, 주성엔지니어링(036930)은 5.66%, 원익IPS(240810)는 6.46%, 리노공업(058470)은 4.71%, 에이비엘바이오(298380)는 6.14% 각각 하락했다. 상위 10개 종목 중에서는 HLB(028300)만 0.83% 오른 4만 8750원으로 마쳤다.개별 종목 가운데 상승률 상위에는 케이피엠테크, 마키나락스, 파세코, 텔콘RF제약, 레이저쎌이 이름을 올리며 나란히 상한가를 기록했다. 반면 제이케이시냅스는 21.61% 급락했고 원풍물산, CSA 코스믹, 오가닉티코스메틱, 코세스도 두 자릿수 하락률을 나타냈다.최근 코스닥 시장을 둘러싸고 자금 쏠림 우려도 커지고 있다. 단일 종목 레버리지 ETF로 자금이 집중되면서 중소·중견기업과 코스닥 시장의 자금 조달 기능이 약화되고 시장 왜곡이 심해질 수 있다는 지적이 정치권과 금융당국 안팎에서 이어졌다. 원·달러 환율 상승세도 투자 심리에는 부담으로 작용했다.코스닥은 지난 1일 929.35까지 올라섰지만 2일 6.74% 급락한 뒤 3일 소폭 반등에 그쳤고, 이날 다시 2.46% 내리며 850선 아래에서 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]