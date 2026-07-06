[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…HLB·펩트론만 상승

세줄 요약 6일 오후 코스닥 시총 상위 종목들이 대체로 약세를 보였다. 알테오젠, 에코프로비엠, 레인보우로보틱스 등 주요 대형주가 하락했고, 반도체 장비·소재주와 바이오주도 낙폭이 컸다. HLB와 펩트론만 상승하며 종목별 차별화가 나타났다. 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

반도체 장비·소재주와 바이오주 동반 하락

HLB·펩트론만 상승, 거래는 일부 집중

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6일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 2차전지, 반도체, 바이오 등 주요 대형주 대부분이 하락세를 나타내며 투자 심리가 위축된 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 33만 1000원으로 전일 대비 3.07% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 11만 9500원으로 3.94%, 에코프로(086520)는 8만 4700원으로 2.98% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 47만원으로 4.57% 밀렸고, 주성엔지니어링(036930)은 17만 8100원으로 7.53% 급락했다. 코오롱티슈진(950160)도 8만 4700원으로 6.20% 하락했다.상위 종목 가운데 상승세를 보인 종목은 제한적이었다. HLB(028300)는 4만 8500원으로 0.31% 올랐고, 펩트론(087010)은 18만 7000원으로 3.49% 상승하며 상대적으로 견조한 흐름을 나타냈다.반면 반도체 장비와 소재주를 중심으로 낙폭은 더 두드러졌다. 원익IPS(240810)는 12만 1800원으로 8.49% 하락했고, 리노공업(058470)은 7만 3400원으로 6.62% 내렸다. 피에스케이(319660)는 16만 3900원으로 10.09%, 심텍(222800)은 11만 5200원으로 10.77% 급락했다. HPSP(403870)는 4만 3650원으로 10.00%, 파두(440110)는 7만 1300원으로 10.43%, 유진테크(084370)는 15만 4600원으로 9.91% 각각 밀렸다.바이오주도 약세를 면치 못했다. 에이비엘바이오(298380)는 8만 9900원으로 6.45% 하락했고, 삼천당제약(000250)은 20만 4000원으로 4.67%, 리가켐바이오(141080)는 12만 7100원으로 4.94%, 케어젠(214370)은 6만 4900원으로 5.26% 내렸다. 이오테크닉스(039030) 역시 38만 2500원으로 2.55% 하락했다.거래는 일부 종목에 집중됐다. HPSP 거래량은 277만 3205주로 가장 많았고, 주성엔지니어링 138만 6873주, 원익IPS 101만 7784주, 심텍 70만 3138주, 에코프로 53만 6062주 등이 뒤를 이었다. 시총 상위주 전반이 하락 우위인 가운데 장중 코스닥 대형주 투자 심리는 종목별 차별화 속에 약세가 이어지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]