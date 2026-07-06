[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…반도체·2차전지 약세, 자동차·금융 방어

세줄 요약 6일 코스피 시총 상위주는 업종별로 엇갈렸다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성SDI, 삼성전기 등 반도체·2차전지주가 약세를 보였고, 삼성바이오로직스와 셀트리온도 하락했다. 반면 기아, 현대모비스, KB금융, 신한지주, 삼성물산은 상승하며 방어력을 보여줬다. 반도체·2차전지·바이오주 약세, 지수 상단 압박

기아·현대모비스·금융주 상승, 방어력 부각

삼성전기·SK하이닉스 등 낙폭 확대, 차별화 심화

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6일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 반도체와 2차전지, 바이오 일부 종목이 약세를 나타내는 반면 자동차와 금융, 일부 지주·상사주는 상대적으로 견조한 흐름이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 30만 8750원으로 전일 대비 750원(-0.24%) 내리며 약보합권에서 거래되고 있다. 거래량은 1433만 4527주로 비교적 활발하다. 반면 SK하이닉스(000660)는 234만 4000원으로 8만 1000원(-3.34%) 하락하며 대형 반도체주 가운데 상대적으로 낙폭이 크게 나타났다. SK스퀘어(402340)도 151만 7000원으로 7만 2000원(-4.53%) 밀렸고, 삼성전자우(005935)는 20만 8500원으로 500원(+0.24%) 오르며 제한적 강세를 보였다.2차전지와 전기전자 관련 종목의 약세도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 179만 7000원으로 19만 2000원(-9.65%) 급락해 시총 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. LG엔솔(373220)은 35만 4000원으로 8500원(-2.34%) 내렸고, 삼성SDI(006400)도 44만 6000원으로 2만 1500원(-4.60%) 하락했다. 투자심리 위축 속에 성장주 전반으로 매도세가 확산하는 모습이다.바이오와 방산, 중공업주도 대체로 부진하다. 삼성바이오로직스(207940)는 138만 8000원으로 3만 3000원(-2.32%) 하락했고, 셀트리온(068270)은 17만 7000원으로 6600원(-3.59%) 내렸다. 한화에어로스페이스(012450)는 114만 1000원으로 3만 4000원(-2.89%), HD현대중공업(329180)은 56만 6000원으로 1만 1000원(-1.91%), 두산에너빌리티(034020)는 8만 4000원으로 2200원(-2.55%) 각각 밀렸다. SK(034730)도 65만 9500원으로 3만 500원(-4.42%) 하락하며 약세를 보였다.반면 자동차와 금융주는 상대적으로 선방하고 있다. 현대차(005380)는 49만 2500원으로 500원(+0.10%) 상승했고, 기아(000270)는 15만 6700원으로 4700원(+3.09%) 오르며 시총 상위주 중 돋보이는 강세를 나타냈다. 현대모비스(012330)도 50만 6000원으로 1만 2000원(+2.43%) 상승했다. 금융주에서는 KB금융(105560)이 17만 1600원으로 1500원(+0.88%), 신한지주(055550)가 10만 8100원으로 800원(+0.75%) 오르며 안정적인 흐름을 이어갔다. 삼성생명(032830) 역시 38만 6000원으로 3000원(+0.78%) 상승했다.지주·상사 성격의 종목 가운데서는 삼성물산(028260)이 44만 2500원으로 9000원(+2.08%) 올라 비교적 강한 탄력을 보였다. 외국인 비율은 KB금융 79.80%, 삼성전자우 76.39%, 신한지주 61.59%, SK하이닉스 50.17% 등으로 높은 수준을 나타냈다.전체적으로 이날 장중 시총 상위주는 반도체와 2차전지의 조정 압력이 지수 상단을 누르는 가운데 자동차와 금융이 이를 일부 상쇄하는 구도다. 특히 삼성전기, SK스퀘어, 삼성SDI, SK 등 낙폭이 큰 종목과 기아, 현대모비스, 삼성물산 등 상승 종목 간 온도차가 뚜렷한 차별화 장세가 전개되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]