[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…진흥기업·일성건설 상한가, 신일전자 급등

세줄 요약
- 건설주·중소형주 중심 매수세 집중
- 진흥기업·일성건설 상한가 기록
- 후성·성문전자 등 일부 종목 급락
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
6일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 거래량 상위권에서는 건설주와 중소형 개별 종목들이 강세를 주도한 반면, 일부 전기·화학 관련 종목은 큰 폭의 하락세를 나타냈다.
닫기 이미지 확대 보기
가장 눈에 띄는 종목은 진흥기업(002780)과 일성건설(013360)이다. 진흥기업은 1216원으로 전일 대비 29.91% 오른 상한가를 기록했고, 일성건설도 2085원으로 29.74% 급등하며 상한가에 올랐다. 삼호개발(010960) 역시 4530원으로 19.53% 상승했고, 신일전자(002700)는 1365원으로 16.97% 뛰며 거래량 2689만 562주를 기록했다.
건설 관련 종목들의 동반 강세도 두드러졌다. 금호건설(002990)은 9670원으로 1.79% 올랐고, GS건설(006360)은 3만 450원으로 6.65% 상승했다. 반면 대우건설(047040)은 1만 8050원으로 1.80% 하락해 종목별 차별화가 나타났다.
대형주 가운데서는 삼성전자(005930)가 30만 9500원으로 보합을 나타냈지만 거래량 1474만 5707주, 거래대금 465만 1755를 기록하며 시장 중심에 섰다. 삼성전자우(005935)는 20만 9000원으로 0.48% 상승했고, 미래에셋증권(006800)은 4만 3750원으로 2.34%, 한화오션(042660)은 11만 2200원으로 4.96% 각각 올랐다.
반면 하락 종목들도 적지 않았다. 대원전선(006340)은 1만 2730원으로 2.45% 내렸고, 금호전기(001210)는 718원으로 3.10% 하락했다. 성문전자(014910)는 2690원으로 9.58%, 후성(093370)은 1만 3180원으로 9.04% 각각 급락했다. 한온시스템(018880)도 3745원으로 2.73% 밀렸다.
이 밖에 대한해운(005880)은 1902원으로 2.31%, 보해양조(000890)는 1845원으로 3.77% 상승했다. 장중 코스피 거래상위 종목군에서는 상한가를 기록한 건설주와 급등한 중소형주에 매수세가 집중되는 모습이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
건설주 중 상한가를 기록한 종목은 어떤 흐름을 보였는가?