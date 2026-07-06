SK하이닉스 -5% ‘털썩’…“삼전닉스 레버리지 상폐해야” 정치권까지 가세

안철수 “삼전닉스 레버리지, 완전히 실패”

“금융위원장·금감위원장 파면해야” 주장

한은 “한 방향으로의 쏠림 심화” 지적

이미지 확대 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 주가 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 98.48p(1.22%) 오른 8186.82에, 코스닥은 2.01p(0.23%) 내린 866.40에 개장했다. 2026.7.6 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 주가 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 98.48p(1.22%) 오른 8186.82에, 코스닥은 2.01p(0.23%) 내린 866.40에 개장했다. 2026.7.6 이지훈 기자

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스 쏠림이 심해지며 증시 변동성이 커진 가운데, 안철수 의원이 삼전닉스 레버리지 ETF 상장폐지를 주장했다. 그는 212조원 자금이 시장을 흔들고, 환류 효과는 미미한 반면 투자 손실만 커졌다고 지적했다. 삼전닉스 레버리지 ETF 상장폐지 주장

삼성전자·SK하이닉스 쏠림에 변동성 확대

한은도 단일 종목 레버리지 위험 경고

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‘삼전닉스’ 쏠림 현상이 극심해지면서 증시 변동성이 커지는 가운데, 이러한 상황의 원인 중 하나로 지목되는 ‘삼전닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF)’를 상장폐지해야 한다는 목소리가 정치권에서 나왔다.7일 정계에 따르면 안철수 국민의힘 의원은 이날 소셜미디어(SNS)에 “코스피가 카지노로 전락했다”면서 ‘삼전닉스 레버리지’ 상장폐지 검토와 금융수장 파면을 촉구했다.안 의원은 “삼전닉스 레버리지 ETF에 몰린 212조원의 자금이 주가 변동성을 증폭시키고 있다”면서 “코스피 시가총액의 60%를 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하고, 여기에 레버리지를 걸어버리니 일일 리밸런싱 및 차익시도로 시장이 휘청이고 코스피 공포지수는 치솟았다”고 밝혔다.이어 “애초 목표였던 해외 투자자금의 국내 환류와 환율 방어 효과도 미미하다”면서 “홍콩 증시의 삼전닉스 레버리지 투자금 11조원 중 한국 유입은 5000억원에 불과하고, 환율은 이제 1550원대를 넘나들고 있다”고 지적했다.그는 “레버리지 특유의 ‘음의 복리효과‘로 투자자들의 자산 또한 증발하고 있다”면서 현재까지 출시된 14개 상품에서 최대 35.9%에 달하는 손실이 발생했다고 설명했다.안 의원은 “삼전닉스 레버리지는 정책적으로 완전히 실패했다. 하루에 수조원씩 기업의 가치와 국민의 재산을 갉아먹고 있다”면서 “증시 정상화를 위해 상장폐지를 포함한 강력한 교정 방안이 필요하다”고 주장했다.또 “이재명 대통령은 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장에게 책임을 물어 파면해야 한다”고 목소리를 높였다.안 의원은 “투자자는 하루하루 녹아내리는 주식창에 전전긍긍하는데, 두 수장은 전망도, 대응도, 대책 마련도 모두 실패했다”면서 “무책임한 공직자가 자리만 보전하며 눈치만 보는 꼴을 이 대통령은 왜 관람만 하고 있는가”라고 반문했다.한국거래소 등에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스가 유가증권시장에서 차지하는 시가총액 비중은 지난달 말 기준 55%를 넘어섰다. 거래대금 비중은 63%에 달한다.‘삼전닉스’에 과대하게 쏠린 증시는 미 증시에서 반도체주가 출렁일 때마다 극심한 변동성을 겪었다. 특히 지난 5월 말 출시된 단일 종목 레버리지 ETF가 이러한 변동성을 키우고 있다는 지적이 나오고 있다.이러한 문제점에 대해 한국은행도 경고의 목소리를 냈다. 한은은 전날 박성훈 국민의힘 의원에게 제출한 서면질의 답변에서 “단일 종목 레버리지 ETF 투자 확대가 주식 시장의 쏠림 현상을 심화할 가능성이 있다”면서 “관련 사업 환경 또는 시장의 기대 변화 등에 따라 유출입 규모가 확대되며 한 방향으로의 거래 쏠림을 심화할 수 있다”고 지적했다.삼성전자의 2분기 잠정 실적을 하루 앞둔 이날도 ‘삼전닉스’는 큰 폭으로 출렁이고 있다. 이날 장 초반 5%대 급등한 삼성전자는 오전 11시를 전후해 한때 ‘파란불’을 켰다. 2%대 상승하던 SK하이닉스는 돌연 하락 전환해 -5%대까지 밀려나기도 했다.