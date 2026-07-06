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5% 오르던 삼성전자 돌연 ‘파란불’…코스피 8000선 내줬다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-07-06 11:23
수정 2026-07-06 11:23
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  • 삼성전자 장중 급등 뒤 하락 전환
  • SK하이닉스 동반 약세로 지수 부담
  • 코스피 8000선 내주고 7900대 하락
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6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 주가 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 98.48p(1.22%) 오른 8186.82에, 코스닥은 2.01p(0.23%) 내린 866.40에 개장했다. 2026.7.6 이지훈 기자
6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 주가 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 98.48p(1.22%) 오른 8186.82에, 코스닥은 2.01p(0.23%) 내린 866.40에 개장했다. 2026.7.6 이지훈 기자


2분기 잠정 실적 발표를 하루 앞두고 6일 5%대까지 급등했던 삼성전자가 돌연 ‘파란불’을 켰다. 2%대 상승하던 SK하이닉스는 하락 전환하며 3%대까지 낙폭을 키웠고, ‘삼전닉스’의 동반 하락에 코스피는 8000선을 내줬다.

이날 오전 11시 16분 코스피는 전 거래일 대비 147.04포인트(1.82%) 하락한 7941.30을 가리키고 있다.

코스피는 이날 98.48포인트(1.22%) 오른 8186.82에 개장해 장 초반 2%대 오르며 8327.26까지 상승했다.

그러나 SK하이닉스가 약세를 보이는 데 이어 삼성전자마저 하락 전환하자 하락 곡선을 그리고 있다.

7일 2분기 잠정 실적을 발표하는 삼성전자는 실적 발표 기대감에 장 초반 5%대 상승했지만, 오전 11시를 지나 하락 전환한 뒤 보합세를 이어가고 있다.

SK하이닉스는 장 초반 2%대 상승했지만, 이내 하락 전환해 현재 3%대 하락한 233만원대에 거래되고 있다.

외국인이 5500억원, 기관이 7300억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 개인 투자자가 1조 2000억원을 순매수하고 있지만 지수를 떠받치기에는 역부족이다.

같은 시각 코스닥 지수는 35.79포인트(4.12%) 내린 832.62를 가리키고 있다.
김소라 기자
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