219만→204만→245만원…“이게 하이닉스야 코인이야” 비명 터졌다 [내가샀다]

美 반도체주 급락에 장 초반 -6%

‘200만닉스’ 문턱에서 반등…12% 급등

“실적 발표 앞두고 각종 의구심이 조정 빌미”

이미지 확대 코스피, 5% 이상 상승 마감 코스피가 전 거래일(7648.09)보다 440.25포인트(5.76%) 오른 8088.34에 마감한 3일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 2026.07.03 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 5% 이상 상승 마감 코스피가 전 거래일(7648.09)보다 440.25포인트(5.76%) 오른 8088.34에 마감한 3일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 2026.07.03 뉴시스

세줄 요약 SK하이닉스가 하루 동안 219만7000원에서 204만5000원까지 밀렸다가 245만4000원까지 치솟은 뒤 242만5000원에 마감했다. 뉴욕증시 반도체주 급락 여파와 삼성전자 반등, 기관 매수가 주가를 흔들고 되살렸다. 장중 6% 급락 뒤 12% 급등, 10% 상승 마감

미국 반도체주 급락 여파로 출발한 변동성 확대

기관 매수와 삼성전자 반등이 주가 회복 견인

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SK하이닉스가 3일 단 하루 동안 6% 급락하다 12% 급등하는 ‘현기증 장세’ 끝에 10% 상승 마감했다. 코인 시장을 연상케 하는 극심한 변동성에 투자자들의 혼란도 커지고 있다.이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 10.88% 급등한 242만 5000원에 거래를 마쳤다.0.46% 오른 219만 7000원에 거래를 시작한 SK하이닉스는 장 초반 하락 전환해 낙폭을 키우며 6.49% 급락한 204만 5000원까지 밀려났다.‘200만닉스’로 추락하는 듯했지만 삼성전자가 상승폭을 키우자 SK하이닉스도 상승 전환했다. 이어 오후 들어 상승폭을 키워 한때 12.21% 급등한 245만 4000원까지 치솟았다.그간 SK하이닉스 주가는 미 뉴욕증시에서의 반도체주 급락의 직격탄을 맞았다. 지난 2일(한국시간) 미 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지(-10.57%) 등이 급락하며 필라델피아 반도체지수가 5%대 하락하자 SK하이닉스는 14.57% 폭락하며 글로벌 금융위기 당시였던 2008년 11월 20일(-14.91%) 이후 약 17년 만의 최대 낙폭을 기록했다.이어 이날도 간밤 마이크론 테크놀로지가 5.49% 급락한 것을 비롯해 엔비디아(-1.39%), 브로드컴(-2.41%), AMD(-4.26%), 인텔(-5.25%), 마벨 테크놀로지(-9.84%) 등이 일제히 하락하면서 필라델피아 반도체지수가 5.45% 하락하자, SK하이닉스도 장 초반 약세를 보였다.그러나 삼성전자가 장 초반부터 상승하며 4%대까지 상승폭을 키우자 SK하이닉스에도 저가 매수세가 유입되며 반등하며 단숨에 ‘240만닉스’를 탈환했다.이날 SK하이닉스 주주들을 살린 건 기관이었다. 이날 코스피 시장에서 외국인(2조 2941억원)과 개인(2조 1928억원)이 쏟아낸 매물을 기관이 떠안았다.외국인은 지난 19일 이후 이날까지 11거래일 연속 차익 실현에 나섰고, 개인은 6거래일 만에 순매도로 돌아섰다. 전날까지 이틀 연속 매도세를 이어온 기관이 ‘폭풍 매수’하며 지수를 떠받쳤다.시장의 시선은 오는 7일 발표되는 삼성전자의 2분기 잠정 실적과 이달 말 발표되는 SK하이닉스의 실적으로 쏠리고 있다.강진혁 신한투자증권 연구원은 “양사의 실적 발표를 앞두고 인공지능(AI) 과잉 투자론이나 애플의 중국산 칩 조달, D램 가격 담합 등 각종 ‘노이즈’가 나오고 있다”면서 “이러한 이슈들은 지나친 해석이거나 반복돼온 이야기임에도 시장 심리에 조정의 빌미로 작용하고 있다”고 분석했다.그러면서 “반도체주가 상반기와 같은 상승세는 어렵지만, 이러한 의구심이 해소될 경우 반등 여력을 줄 수 있다”고 덧붙였다.