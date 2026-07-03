[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기 상한가, 져스텍 25% 급등

세줄 요약 3일 오후 코스닥 거래상위 종목은 종목별 재료에 따라 급등락이 엇갈리며 혼조세를 보였다. 삼기에너지솔루션즈가 거래량 4594만주로 가장 많았고, 삼기는 상한가를 기록했다. 져스텍, 파세코, 비엘팜텍은 강세였고 동양파일, 마키나락스 등은 약세였다. 삼기 상한가, 져스텍 25% 급등

거래상위 종목 혼조세, 개별 재료 장세

HPSP·마키나락스 거래대금 집중

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3일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들이 종목별로 뚜렷한 차별화를 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 거래량 상위권에는 개별 재료성 매매가 집중되면서 급등주와 약세주가 엇갈리는 모습이다.가장 많은 거래가 몰린 종목은 삼기에너지솔루션즈(419050)로, 거래량 4594만 6408주를 기록하며 현재가 2110원, 등락률은 8.54% 상승이다. 같은 그룹 내 삼기(122350)도 2345원으로 상한가를 기록하며 29.99% 급등했고, 매수 호가와 현재가가 같은 2345원, 매도 호가 0원으로 매수세가 강하게 유입된 상태다.상승폭 상위 종목으로는 져스텍(153890)이 1만 5230원으로 25.35% 뛰었고, 파세코(037070)는 6990원으로 17.09%, 비엘팜텍(065170)은 4095원으로 15.84% 상승했다. 동원개발(013120)도 2670원으로 10.10% 올랐고, HPSP(403870)는 4만 6450원으로 6.29% 상승한 가운데 거래대금 21만 867만 원으로 상위권 종목 가운데 가장 큰 자금이 몰렸다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 동양파일(228340)은 3535원으로 19.11% 급락했고, 마키나락스(477850)는 1만 9710원으로 7.46% 내렸다. 스트라드비젼(475040)은 4375원으로 5.20%, 남화토건(091590)은 9820원으로 5.21% 하락했으며, 대한광통신(010170)도 1만 1840원으로 1.00% 밀렸다.거래대금 기준으로는 HPSP가 21만 867만 원으로 가장 두드러졌고, 마키나락스가 19만 8047만 원, 삼기에너지솔루션즈가 10만 4326만 원, 매드업(0039P0)이 10만 507만 원으로 뒤를 이었다. 매드업은 현재가 8260원으로 3.25% 상승해 거래량 1096만 5128주를 기록하며 활발한 손바뀜을 보였다.이 밖에 모바일어플라이언스(087260)는 254원으로 8.09%, CSA 코스믹(083660)은 273원으로 8.33%, 서희건설(035890)은 2260원으로 7.88%, 서산(079650)은 3775원으로 5.59% 상승했다. 프롬바이오(377220)와 KBI메탈(024840)도 각각 2.10%, 3.02% 오르며 강세 흐름에 동참했다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 저가주와 중소형 개별주 중심의 순환매가 이어지는 가운데 일부 종목에 매수세가 과도하게 쏠리는 양상이다. 투자자들은 거래량 급증과 호가 공백이 동반된 종목의 경우 변동성이 확대될 수 있는 만큼 추격 매수에 유의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]