[서울데이터랩]삼성전자·SK하이닉스 강세 속 거래대금 집중…건설·중소형주는 급락 혼조

세줄 요약 3일 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 대형주에 매수세가 몰리며 거래대금이 집중됐다. 반면 진흥기업, 금호전기, 금호건설 등 건설·중소형주는 큰 폭으로 하락해 종목별 온도차가 뚜렷했다. 반도체 대형주 강세, 거래대금 집중

건설·중소형주 급락, 종목별 희비 교차

전선·전자 일부 상승, 투자심리 분화

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3일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 반도체 대형주 강세와 건설·중소형주 약세가 엇갈리는 흐름을 나타내고 있다. 거래량 상위에는 진흥기업(002780), 대원전선(006340), 삼성전자(005930), 금호전기(001210), 금호건설(002990) 등이 포진했고, 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스(000660)에 크게 몰렸다.거래량 1위는 진흥기업으로 6814만 7666주가 손바뀜했지만 주가는 951원으로 전일 대비 16.73% 하락했다. 대원전선은 2521만 8580주가 거래되며 8.84% 오른 1만 3050원을 기록했다. 삼성전자는 2035만 2926주가 거래되는 가운데 6.99% 상승한 30만 6000원을 나타냈다. 금호전기는 1991만 4867주로 거래량 상위에 올랐지만 20.65% 내린 780원에 머물렀고, 금호건설도 1247만 9036주 거래되며 16.79% 하락한 9760원을 기록했다.상승률 상위 종목으로는 삼화전자(011230)가 26.55% 급등한 3480원, 성문전자(014910)가 22.71% 오른 2810원, 대원전선이 8.84%, 삼성전자우(005935)가 8.37%, 삼성전자가 6.99% 상승했다. SK하이닉스도 5.03% 오른 229만 7000원으로 강세를 보였다. 반면 콘텐트리중앙(036420)은 하한가인 1715원까지 밀렸고, 일성건설(013360)은 22.69%, 금호전기는 20.65%, 금호건설은 16.79%, 진흥기업은 16.73%, 삼호개발(010960)은 14.42% 각각 하락했다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 1조 938억 554만원으로 가장 많았고, 삼성전자가 5999억 9941만원으로 뒤를 이었다. 이어 삼성전자우 669억 750만원, 대원전선 322억 544만원, 금호건설 135억 53만원, SK이터닉스(475150) 130억 46만원 순으로 집계됐다. 시가총액 상위 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보이며 지수 영향력이 큰 종목 중심의 매수세가 유입되는 양상이다.업종과 종목별로는 전선, 전자, 반도체 일부 종목에 매수세가 유입된 반면 건설주와 일부 개별 재료성 종목은 낙폭이 두드러졌다. 대우건설(047040)은 1.80% 내린 1만 8020원, LG디스플레이(034220)는 0.64% 하락한 1만 910원, 한온시스템(018880)은 0.79% 내린 3770원에 거래됐다. 반면 대한항공(003490)은 1.05%, 삼성중공업(010140)은 1.09%, 보해양조(000890)는 5.55% 상승했다.장중 코스피 거래 상위 종목군에서는 반도체 대형주로 자금이 쏠리는 가운데, 중소형 개별주를 중심으로 급등락이 반복되며 투자 심리가 종목별로 크게 갈리는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]