[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…삼성전자 6%대 급등, 2차전지·조선주는 약세

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 업종별 차별화 속에 혼조세다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전자우가 급등했고 KB금융과 신한지주도 강세를 보였다. 반면 삼성SDI, HD현대중공업, 두산에너빌리티는 약세를 나타냈다. 코스피 시총 상위주, 업종별 차별화 속 혼조세

삼성전자·SK하이닉스 급등, 금융주도 강세

2차전지·조선·일부 소재주 약세 전환

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3일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별 차별화 흐름 속에 혼조세를 나타내고 있다. 반도체와 금융, 일부 방산·바이오 종목이 강세를 보이는 반면 2차전지와 조선, 일부 소재주는 약세를 기록 중이다.대장주 삼성전자(005930)는 30만 4750원으로 전일 대비 1만 8750원(6.56%) 오르며 시총 상위주 상승을 주도하고 있다. 거래량은 2004만 3002주로 집계됐다. SK하이닉스(000660)도 227만 8000원으로 9만 1000원(4.16%) 상승했고, 삼성전자우(005935)는 20만 4000원으로 8.11% 뛰며 더 강한 탄력을 보이고 있다.삼성 그룹주 전반도 엇갈린 흐름이다. 삼성물산(028260)은 42만 5000원으로 4.55% 상승했고 삼성생명(032830)은 38만 2500원으로 3.24% 올랐다. 삼성바이오로직스(207940)는 140만 7000원으로 0.07% 강보합세다. 반면 삼성전기(009150)는 189만 7000원으로 1.51% 하락했고, 삼성SDI(006400)는 44만 9000원으로 4.57% 밀리며 낙폭이 상대적으로 크게 나타났다.자동차주도 대체로 견조하다. 현대차(005380)는 48만 4000원으로 0.41% 상승했고 기아(000270)는 14만 8700원으로 2.41% 올랐다. 반면 현대모비스(012330)는 48만 8000원으로 0.81% 하락했다.금융주는 강세가 두드러진다. KB금융(105560)은 17만 1000원으로 3.64% 상승했고, 신한지주(055550)는 10만 7900원으로 5.58% 급등했다. 삼성생명까지 오름세에 가세하면서 장중 금융주 전반의 투자심리가 개선되는 모습이다.방산·중공업 관련 종목은 종목별 차별화가 이어졌다. 한화에어로스페이스(012450)는 116만 2000원으로 4.12% 상승한 반면 HD현대중공업(329180)은 57만 6000원으로 2.37% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)도 8만 3100원으로 3.37% 내렸다.이 밖에 LG에너지솔루션(373220)은 35만 4000원으로 보합권에 머물렀고, 셀트리온(068270)은 18만 3400원으로 3.85% 상승했다. SK(034730)는 67만 5000원으로 1.17% 하락했고, SK스퀘어(402340)는 152만 6000원으로 0.07% 강보합세를 나타냈다.시가총액 상위 종목 전반에서는 반도체 대형주와 금융주로 매수세가 유입되는 가운데, 2차전지와 일부 경기민감주는 차익실현 압력을 받는 장세로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]