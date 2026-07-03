[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세 우위…주성엔지니어링 14%대 급락, HPSP는 6%대 강세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주가 대체로 약세를 보였다. 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로가 하락했고 레인보우로보틱스도 약세였다. 주성엔지니어링은 14%대 급락하며 낙폭이 가장 컸고, 반도체·바이오주 전반에 차익실현 매물이 출회됐다. HPSP는 6%대 상승했다. 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

주성엔지니어링 14%대 급락, 낙폭 확대

HPSP 6%대 상승, 거래량도 활발

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3일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 대형 바이오와 2차전지, 반도체 장비주 전반에 매물이 출회되며 하락 종목 수가 상승 종목 수를 웃도는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 33만 3750원으로 전일 대비 5.05% 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 12만 400원으로 4.06% 하락했고, 에코프로(086520)도 8만 5200원으로 1.96% 밀렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 47만 2000원으로 2.68% 약세를 나타냈다.이날 상위 종목 가운데 주성엔지니어링(036930)의 낙폭이 두드러진다. 주성엔지니어링은 19만 4000원으로 14.73% 급락했고, 거래량은 209만 6641주를 기록했다. 리가켐바이오(141080)도 13만 1200원으로 8.19% 하락했으며, 유진테크(084370)는 16만 4900원으로 5.93% 내렸다.반도체 관련주도 대체로 부진하다. 원익IPS(240810)는 12만 6600원으로 3.80% 하락했고, 피에스케이(319660)는 17만 5800원으로 3.93% 내렸다. 이오테크닉스(039030)는 37만 3000원으로 2.99% 밀렸고, 심텍(222800)은 12만 2700원으로 1.60% 약세다. 파두(440110) 역시 7만 4200원으로 2.37% 하락 중이다.바이오주 내에서도 종목별 차별화가 나타났다. HLB(028300)는 4만 7250원으로 0.21% 내리며 보합권에 머물렀고, 에이비엘바이오(298380)는 9만 3300원으로 3.81% 하락했다. 펩트론(087010)은 17만 1000원으로 3.99% 내렸지만, 코오롱티슈진(950160)은 8만 8300원으로 1.38% 상승했다. 삼천당제약(000250)도 20만 5500원으로 0.74% 오름세를 유지했다.이날 상승 종목 중에서는 HPSP(403870)의 강세가 가장 눈에 띈다. HPSP는 4만 6350원으로 6.06% 상승했고, 거래량은 454만 7326주로 상위 종목 가운데 가장 활발했다. 리노공업(058470)도 7만 5900원으로 1.07% 올랐다.외국인 비율이 높은 종목들도 혼조세다. 리노공업의 외국인 비율은 31.19%, HPSP는 33.14%, 유진테크는 36.66%를 나타냈지만 주가 흐름은 각각 상승과 하락으로 엇갈렸다. 에코프로와 HLB도 외국인 비율이 각각 19.15%, 19.56% 수준이지만 장중 주가는 약세를 보였다.전체적으로 코스닥 시총 상위주는 제한적인 반등 종목을 제외하면 차익실현 매물이 우세한 장세로 해석된다. 특히 고밸류에이션 종목과 최근 주가 상승폭이 컸던 종목을 중심으로 변동성이 확대되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]