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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-07-03 09:34
수정 2026-07-03 09:34
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세줄 요약
  • 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위권 진입
  • 반도체 대형주 동반 강세, 관심 집중
  • 2차전지·경기민감주 약세 동시 전개
이미지 확대


3일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주에 관심이 집중되는 모습이다. 검색 비율 25.48%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 29만 3500원으로 전일 대비 7500원(2.62%) 상승했고, 거래량은 254만 3697주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)도 220만 9000원으로 2만 2000원(1.01%) 오르며 동반 강세를 나타냈다.



상위권에서는 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다. 삼성전기(009150)는 188만 3000원으로 2.23% 하락했고, 현대차(005380)는 47만 500원으로 2.39% 내렸다. SK스퀘어(402340)도 149만 원으로 2.30% 밀렸고, 한화오션(042660)은 10만 400원으로 3.92% 약세를 보였다. LG전자(066570) 역시 18만 5700원으로 3.43% 하락했다.

반면 일부 종목은 강세를 보였다. 셀트리온(068270)은 18만 3800원으로 4.08% 상승해 두드러졌고, 가온전선(000500)은 29만 9500원으로 6.96% 뛰었다. LS ELECTRIC(010120)은 23만 8500원으로 0.85%, 한미반도체(042700)는 22만 1000원으로 0.68% 각각 올랐다. LG에너지솔루션(373220)도 35만 5000원으로 0.28% 상승했다.

낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 100원으로 6.86% 급락했고, 삼성SDI(006400)는 44만 8500원으로 4.68% 내렸다. 에코프로(086520)는 8만 3300원으로 4.14%, 에코프로비엠(247540)은 12만 500원으로 3.98% 하락해 2차전지 관련주 전반의 약세가 두드러졌다. NAVER(035420)는 19만 5500원으로 2.20%, 삼성중공업(010140)은 2만 2700원으로 1.09% 밀렸으며 알테오젠(196170)도 34만 8500원으로 0.85% 하락했다.

개장 초반 검색 상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체주 강세와 2차전지 및 일부 경기 민감주 약세가 동시에 나타나는 양상이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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