[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 3일 오전 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 오르며 반도체 대형주에 관심이 집중됐다. 반면 삼성전기, 현대차, SK스퀘어, 한화오션, LG전자 등은 하락했고, 셀트리온과 가온전선은 강세를 보였다. 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위권 진입

반도체 대형주 동반 강세, 관심 집중

2차전지·경기민감주 약세 동시 전개

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3일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주에 관심이 집중되는 모습이다. 검색 비율 25.48%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 29만 3500원으로 전일 대비 7500원(2.62%) 상승했고, 거래량은 254만 3697주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)도 220만 9000원으로 2만 2000원(1.01%) 오르며 동반 강세를 나타냈다.상위권에서는 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다. 삼성전기(009150)는 188만 3000원으로 2.23% 하락했고, 현대차(005380)는 47만 500원으로 2.39% 내렸다. SK스퀘어(402340)도 149만 원으로 2.30% 밀렸고, 한화오션(042660)은 10만 400원으로 3.92% 약세를 보였다. LG전자(066570) 역시 18만 5700원으로 3.43% 하락했다.반면 일부 종목은 강세를 보였다. 셀트리온(068270)은 18만 3800원으로 4.08% 상승해 두드러졌고, 가온전선(000500)은 29만 9500원으로 6.96% 뛰었다. LS ELECTRIC(010120)은 23만 8500원으로 0.85%, 한미반도체(042700)는 22만 1000원으로 0.68% 각각 올랐다. LG에너지솔루션(373220)도 35만 5000원으로 0.28% 상승했다.낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 100원으로 6.86% 급락했고, 삼성SDI(006400)는 44만 8500원으로 4.68% 내렸다. 에코프로(086520)는 8만 3300원으로 4.14%, 에코프로비엠(247540)은 12만 500원으로 3.98% 하락해 2차전지 관련주 전반의 약세가 두드러졌다. NAVER(035420)는 19만 5500원으로 2.20%, 삼성중공업(010140)은 2만 2700원으로 1.09% 밀렸으며 알테오젠(196170)도 34만 8500원으로 0.85% 하락했다.개장 초반 검색 상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체주 강세와 2차전지 및 일부 경기 민감주 약세가 동시에 나타나는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]