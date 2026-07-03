코스피 -8% 7700선 붕괴

환율 1555.8 금융위기 이후 최고

2026-07-03 1면

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반도체주 급락에 코스피가 하루 만에 8%, 코스닥은 7%에 각각 육박하는 하락세를 보이면서 양 시장에 매도 사이드카가 잇달아 발동됐다. 외국인은 코스피 시장에서만 4조원 넘게 순매도하며 지수 하락을 주도했다.2일 코스피는 전 거래일보다 655.32포인트(7.89%) 내린 7648.09에 거래를 마쳤다. 7900선에서 출발한 지수는 장중 낙폭을 키우며 한때 7616.33까지 밀렸다. 장 초반 프로그램 매도호가의 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카가 발동했지만 하락세를 막지 못했다. 종가와 장중 저가는 각각 지난달 8일과 11일 이후 19거래일, 16거래일 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 개인이 6조 2661억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 4조 3710억원, 2조 822억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다.코스닥도 급락을 피하지 못했다. 코스닥은 전장보다 62.63포인트(6.74%) 내린 866.72에 장을 마치며 하루 만에 하락세로 돌아섰다. 장 초반 ﻿매도 사이드카가 발동됐다. 코스피와 코스닥 양 시장에서 매도 사이드카가 동시에 발동한 것은 지난달 23일 이후 7거래일 만이다.이번 급락은 메타의 새 사업 구상이 AI 반도체 수요 둔화 우려를 키우면서 미국 반도체주가 급락한 여파가 국내 증시로 이어진 영향으로 풀이된다. 외국인의 거센 순매도세에 원달러 환율은 전일 대비 0.9원 오른 1555.8원에 주간 거래를 마쳤다. 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 5일(1568.0원) 이후 최고 수준으로 올라 기록을 경신했다.