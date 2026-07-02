[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약
- 반도체·대형 기술주 검색 집중, 급락세 확대
- SK하이닉스·삼성전자, 두 자릿수대 하락
- NAVER·기아 등 일부 종목은 상승 마감
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2일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 특히 검색 비율 상위권을 차지한 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 큰 폭으로 밀리면서 장 마감 직후 시장의 불안 심리를 키운 모습이다.
검색 1위는 SK하이닉스로 검색 비율 22.32%를 기록했다. SK하이닉스는 이날 218만 7000원에 거래를 마치며 전일 대비 37만 3000원(-14.57%) 급락했다. 시가는 235만 1000원이었고, 장중 한때 244만 8000원까지 올랐지만 결국 저가인 218만 7000원까지 밀려났다. 거래량은 744만 5459주였다.
검색 2위 삼성전자도 22.06%의 높은 검색 비율을 보였다. 삼성전자는 28만 6000원으로 마감해 전일 대비 2만 8500원(-9.06%) 하락했다. 장중 고가는 30만 4000원, 저가는 28만 1500원이었으며 거래량은 3764만 1973주로 집계됐다. 삼성전자우(005935) 역시 18만 8700원으로 7.73% 내리며 약세 흐름을 이어갔다.
반도체 장비 및 관련주 전반의 낙폭도 컸다. 삼성전기(009150)는 192만 6000원으로 12.65% 하락했고, 한미반도체(042700)는 21만 9500원으로 10.95% 밀렸다. 주성엔지니어링(036930)은 5.99% 내린 22만 7500원, 원익IPS(240810)는 20.53% 급락한 13만 1600원에 거래를 마쳤다. SK스퀘어(402340)도 13.20% 하락한 152만 5000원으로 약세를 보였다.
낙폭이 특히 컸던 종목으로는 금호건설(002990)과 성호전자(043260)가 꼽혔다. 금호건설은 1만 1730원으로 19.33% 떨어졌고 거래량은 3518만 2571주를 기록했다. 성호전자는 2만 1900원으로 28.43% 급락하며 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 하락률을 나타냈다.
반면 일부 종목은 상승 마감하며 차별화된 흐름을 보였다. NAVER(035420)는 19만 9900원으로 1.27% 올랐고, 한화오션(042660)은 10만 4500원으로 1.16% 상승했다. POSCO홀딩스(005490)는 0.79% 오른 31만 7500원, 기아(000270)는 2.61% 상승한 14만 5200원, LG씨엔에스(064400)는 2.76% 오른 7만 8300원에 장을 마감했다. 현대차(005380)는 48만 2000원으로 1.13% 하락해 기아와는 엇갈린 흐름을 나타냈다.
이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 기술주를 중심으로 한 차익 실현성 매물이 강하게 출회된 반면, 일부 인터넷·자동차·철강 관련 종목에는 저가 매수세가 유입된 것으로 해석된다. 장 마감 후 투자자들의 검색은 급락 종목의 변동성 확대 배경과 추가 반등 가능성에 집중되는 모습이다.
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[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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