[서울데이터랩]비트코인 거래대금 59조원 넘어…솔라나·에이다 강세, 월드코인은 급락

세줄 요약 비트코인과 이더리움이 24시간 거래대금을 크게 늘리며 암호화폐 시장의 방향을 이끌었다. 솔라나, 에이다, 지캐시, 수이 등 일부 알트코인은 강세를 보였고, 월드코인과 스텔라루멘은 급락해 종목별 온도차가 컸다. 비트코인 거래대금 59조원 돌파, 시장 주도

솔라나·에이다·지캐시 등 알트코인 강세

월드코인 급락, 종목별 변동성 확대

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2일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 24시간 거래량 상위 종목들은 대체로 상승 흐름을 나타냈다. 거래대금은 비트코인과 이더리움에 집중됐고, 일부 알트코인은 단기 급등과 급락이 엇갈리는 모습이었다.거래량 1위는 비트코인이다. 비트코인은 현재 9444만 6906원에 거래되며 24시간 거래량 59조 5130억원을 기록했다. 1시간 기준 0.83%, 24시간 기준 3.07% 상승했고, 1주일 기준으로는 0.17% 오르며 견조한 흐름을 이어갔다. 시가총액은 1893조 7484억원으로 압도적 1위를 유지했다.이더리움은 253만 6593원으로 24시간 거래량 17조 729억원을 나타냈다. 1시간 0.81%, 24시간 2.81%, 1주일 1.16% 상승해 비트코인과 함께 시장 전반의 투자심리를 떠받쳤다. 시가총액은 306조 1246억원이다.주요 알트코인 가운데서는 솔라나와 에이다, 지캐시의 상승세가 두드러졌다. 솔라나는 12만 1660원으로 24시간 4.04%, 1주일 16.06% 올라 상위 거래 종목 중 가장 강한 주간 상승률을 보였다. 에이다는 241원으로 24시간 4.08%, 1주일 5.62% 상승했고, 지캐시는 65만 6675원으로 24시간 5.76% 올라 단기 탄력이 돋보였다.수이와 체인링크, 니어프로토콜도 각각 24시간 기준 3.57%, 3.18%, 4.25% 상승하며 위험자산 선호 흐름에 올라탔다. 반면 하이퍼리퀴드는 24시간 3.13% 하락했고, 트론은 0.086% 내리며 보합권에 머물렀다.약세 종목도 적지 않았다. 월드코인은 현재 591원으로 1시간 기준 2.62% 반등했지만 24시간 기준 8.61%, 1주일 기준 25.62% 급락해 상위 거래 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 스텔라루멘도 24시간 2.40% 하락했고, 비앤비와 도지코인 역시 최근 1주일 기준 각각 1.94%, 3.66% 밀렸다.거래량 상위권에는 테마성 자금 유입도 이어졌다. 트럼프코인은 24시간 거래량 3506억 2557만원을 기록하며 순위권에 올랐고, 페페 역시 3470억 8273만원이 거래되며 높은 회전율을 보였다. 다만 이들 종목은 가격 변동성이 큰 만큼 단기 수급 변화에 민감하게 반응하는 모습이다.전반적으로 이날 시장은 비트코인과 이더리움이 방향성을 이끄는 가운데, 솔라나·에이다·수이 등 일부 알트코인으로 매수세가 확산되는 양상이었다. 반면 월드코인과 일부 개별 종목에서는 차익실현 매물이 출회되며 종목별 차별화가 뚜렷해졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]