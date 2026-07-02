[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼호개발·진흥기업 급등, 삼성전자·SK하이닉스 약세

세줄 요약 코스피 거래상위 종목들이 엇갈린 흐름을 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주는 약세였지만, 삼호개발·진흥기업·선도전기 등 건설·전선주는 급등했다. 거래대금은 반도체에 집중됐고, 업종별 온도 차가 두드러졌다. 대형 반도체주 약세, 거래대금 집중

건설·전선주 급등, 개별주 강세

거래상위 종목군 혼조세 전개

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2일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 건설주와 전선 관련 종목 일부는 급등세를 나타낸 반면, 반도체 대형주와 일부 개별 종목은 약세를 보이며 투자자들의 관심이 집중됐다.거래량 상위 종목을 보면 금호전기(001210)가 3940만 2609주로 가장 활발한 거래를 기록했지만 주가는 19.37% 급락한 1120원에 머물렀다. 대원전선(006340)도 3445만 1350주가 거래되며 6.57% 내린 1만 2520원을 나타냈고, 금호건설(002990)은 2545만 3224주 거래 속에 11.28% 하락한 1만 2900원을 기록했다.시장의 중심에는 대형 반도체주도 있었다. 삼성전자(005930)는 2081만 4021주가 거래되며 5.88% 내린 29만 6000원을 기록했고, 거래대금은 6조 1610억원으로 집계됐다. SK하이닉스(000660)는 거래량 330만 6066주로 삼성전자보다 적었지만 거래대금은 7조 8519억원으로 더 많았고, 주가는 7.23% 하락한 237만 5000원을 나타냈다. 삼성전자우(005935)도 4.35% 내린 19만 5600원에 거래됐다.상승 종목 가운데서는 삼호개발(010960)이 두드러졌다. 삼호개발은 1695만 6249주가 거래되며 25.86% 오른 5330원을 기록했다. 선도전기(007610)도 21.53% 상승한 6210원으로 강세를 보였고, 진흥기업(002780)은 29.92% 오른 1142원으로 상한가를 기록했다. 남광토건(001260) 역시 19.34% 오른 1만 2340원으로 급등세를 나타냈다.개별 종목별로는 대한항공(003490)이 5.22% 상승한 2만 9250원으로 비교적 견조한 흐름을 보였고, LG디스플레이(034220)도 1.97% 오른 1만 1370원, 한온시스템(018880)은 1.19% 오른 3830원에 거래됐다. 반면 보해양조(000890)는 15.49% 하락한 1931원, 후성(093370)은 10.11% 내린 1만 5560원, SK이터닉스(475150)는 6.90% 하락한 5만 5300원을 기록했다.건설주 내에서도 종목별 차별화가 나타났다. 금호건설과 대우건설(047040)은 각각 11.28%, 2.78% 하락했고 GS건설(006360)도 0.33% 내렸지만, 삼호개발과 남광토건, 진흥기업은 큰 폭 상승하며 같은 업종 안에서도 온도 차를 보였다.이날 장중 코스피 거래 상위 종목군은 대형 기술주 약세와 중소형 개별주 급등이 동시에 전개되는 모습이었다. 특히 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐고, 수익률 상단에는 진흥기업과 삼호개발, 선도전기 등이 자리했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]