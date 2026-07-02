[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…삼기에너지솔루션즈 급등, 동양파일·다보링크 급락

세줄 요약 2일 오후 코스닥 거래상위 종목들은 종목별 등락이 크게 엇갈렸다. 삼기에너지솔루션즈가 거래량 1위로 23% 넘게 급등했고, 신원종합개발과 삼기는 상한가를 기록했다. 반면 동양파일과 다보링크는 하한가로 밀렸고, HPSP·성호전자 등 시총 상위주는 약세였다. 삼기에너지솔루션즈 거래량 1위, 급등

신원종합개발·삼기 상한가, 매수 대기

동양파일·다보링크 하한가, 변동성 확대

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2일 오후 12시 35분 기준 코스닥 거래상위 종목들은 종목별로 등락이 크게 엇갈리는 모습이다. 거래량 상위권에서는 중소형 개별주를 중심으로 급등락이 두드러졌고, 상한가와 하한가 종목도 동시에 등장하며 변동성이 확대됐다.거래량 1위는 삼기에너지솔루션즈(419050)로 2012만 707주가 거래됐다. 주가는 1847원으로 전일 대비 23.46% 급등했다. KBI메탈(024840)은 1921만 993주 거래에 5080원으로 5.28% 상승했고, 매드업(0039P0)은 1356만 4650주가 오가며 1만 270원으로 1.88% 올랐다. 반면 유진기업(023410)은 1044만 9862주 거래 속 3790원으로 16.06% 하락했고, 덕신이피씨(090410)는 1025만 7612주 거래에 1229원으로 15.29% 상승했다.하락 폭이 큰 종목도 적지 않았다. 동양파일(228340)은 946만 4277주가 거래되며 4370원으로 하한가인 29.97% 급락했고, 다보링크(340360)도 512만 3708주 거래에 837원으로 29.96% 떨어져 하한가를 기록했다. 성호전자(043260)는 2만 3000원으로 24.84% 내렸고, 서산(079650)은 21.30% 하락한 3750원, 대한광통신(010170)은 12.27% 내린 1만 2150원, HPSP(403870)는 9.96% 하락한 4만 5200원에 거래됐다.반면 상한가 종목도 나왔다. 신원종합개발(017000)은 477만 7698주가 거래되며 3190원으로 29.94% 올랐고, 삼기(122350)는 412만 2533주 거래에 1804원으로 29.97% 상승했다. 비엘팜텍(065170)은 3345원으로 22.98%, 우원개발(046940)은 4000원으로 21.77% 뛰었으며, 화신정공(126640)도 5.41% 상승해 4290원을 나타냈다.거래대금 기준으로는 HPSP가 1867억 3800만원으로 가장 많았고, 성호전자 1546억 3700만원, 매드업 1523억 8300만원, KBI메탈 985억 2700만원 등이 뒤를 이었다. 시가총액 상위 종목 가운데서는 HPSP가 3조 7200억원, 대한광통신이 1조 8892억원, 성호전자가 1조 6458억원 수준을 기록했지만 주가 흐름은 모두 약세를 보였다.수급 호가 측면에서는 신원종합개발과 삼기가 각각 매수호가만 형성되고 매도호가는 비어 있어 상한가 매수 대기 양상을 보였고, 다보링크는 매수호가가 0원으로 표시되며 하한가 약세 흐름을 나타냈다. 장중 코스닥 거래상위 종목군은 일부 테마주와 저가주로 매기가 쏠리는 반면 실적주와 시가총액 상위주에서는 차익실현성 매물이 출회되는 등 극심한 종목 장세가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]