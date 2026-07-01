[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 장중 강세…전선·건설주 급등, 삼성전자는 약세

세줄 요약 1일 코스피 시장에서는 중소형 개별주에 매수세가 몰리며 거래 상위 종목의 변동성이 커졌다. 금호전기, 대원전선, 다스코가 강세를 보였고 보해양조, 금호건설, 삼호개발은 상한가를 기록했다. 반면 삼성전자, 후성, LG디스플레이는 약세를 나타냈다. 중소형 개별주 중심 매수세 확대

전선·건설주 급등, 대형주 약세

상한가 종목 속출, 과열 경계

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1일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 중소형 개별주를 중심으로 매수세가 몰리며 거래 상위 종목의 주가 변동성이 확대되는 모습이다. 전선, 건설, 일부 인프라 관련 종목들이 두 자릿수 상승률을 나타낸 반면, 대형주인 삼성전자(005930)와 후성(093370), LG디스플레이(034220) 등은 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다.거래량 상위권에서는 금호전기(001210)가 4636만 662주로 가장 활발한 거래를 기록했다. 금호전기는 1424원으로 전일 대비 21.29% 상승했고, 대원전선(006340)은 2510만 2452주가 거래되며 24.64% 오른 1만 2850원을 나타냈다. 다스코(058730)도 1623만 2881주의 거래량과 함께 12.96% 상승한 4750원에 거래됐다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자가 31만 9000원으로 4.49% 하락했다. 거래량은 1424만 3086주로 많았지만 거래대금은 460만 9644백만원으로 집계돼 시장 내 자금 집중도가 가장 두드러졌다. 다만 주가 흐름은 약세를 보였고, 후성 역시 12.62% 내린 1만 7520원으로 밀리며 낙폭이 컸다. LG디스플레이도 3.56% 하락한 1만 1120원에 거래됐다.반면 상한가 종목도 잇따랐다. 보해양조(000890)는 2285원으로 29.83% 상승하며 가격제한폭까지 올랐고, 금호건설(002990)은 1만 4540원으로 29.94% 급등했다. 삼호개발(010960)도 4235원으로 29.91% 상승해 상한가에 진입했다. 이들 종목은 매도호가가 0으로 표시되며 강한 매수 우위를 나타냈다.건설주와 전선주의 동반 강세도 눈에 띄었다. GS건설(006360)은 17.73% 오른 2만 9550원, 대우건설(047040)은 3.93% 상승한 1만 9580원, 삼성E＆A(028050)는 7.35% 오른 5만 1100원을 기록했다. 대한전선(001440)도 7.15% 상승한 3만 6325원에 거래됐고, 동양(001520)은 12.59%, 진흥기업(002780)은 12.71% 오르며 중소형 건설주 전반에 매기가 확산됐다.그 밖에 SK이터닉스(475150)는 12.57% 오른 5만 8200원으로 강세를 이어갔고, 금호타이어(073240)는 2.87% 상승한 5020원, 부국철강(026940)은 4.83% 오른 2715원을 기록했다. 반면 삼화전자(011230)는 5.01% 하락한 3035원, 한온시스템(018880)은 1.43% 내린 3780원으로 거래됐다.장중 코스피 거래 상위 종목군은 뚜렷한 주도 업종보다는 테마성 수급과 개별 재료에 따라 매매가 집중되는 양상이다. 특히 거래량 상위 종목 상당수가 두 자릿수 상승률을 기록하고 있어 단기 과열 여부와 함께 오후 장 수급 지속성을 확인할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]