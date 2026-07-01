[서울데이터랩] 코스닥, 장초반 상승 출발 뒤 920.86 마감…외국인 팔자 속 개인·기관 방어

세줄 요약 코스닥이 외국인 순매도 속에서도 개인과 기관의 매수에 힘입어 920.86으로 마감했다. 장중 926.97까지 올랐다가 905.87까지 밀리는 등 변동성이 컸고, 상승 종목이 하락 종목보다 많았다. 매드업은 상장 첫날 급등했다. 외국인 매도 속 개인·기관 순매수 방어

장중 급등락 후 코스닥 920.86 상승 마감

매드업 급등, 2차전지주 약세와 차별화

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1일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 4.68포인트(0.51%) 오른 920.86에 거래를 마쳤다. 지수는 924.09에 출발해 장중 926.97까지 올랐지만 905.87까지 밀리기도 하는 등 변동성을 보였다. 거래량은 7억 9476만 주, 거래대금은 1조 826억 7500만 원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 601억 원, 기관이 308억 원을 순매수했고 외국인은 625억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익 중심으로 574억 원 매도 우위를 나타냈다. 개장 초반에는 외국인 매도 영향으로 약세 전환 구간이 나타났지만 장중 낙폭을 만회하며 결국 상승 마감했다.시장 전반에서는 상승 종목이 우세했다. 상승 종목은 1015개, 하락 종목은 624개였고 보합은 76개였다. 상한가 9개가 나왔고 하한가 종목은 없었다. 전일 상승 마감 이후 이날도 오름세로 마감했지만 장중에는 상승과 하락을 오가는 혼조 양상이 이어졌다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 알테오젠(196170)은 0.14% 오른 36만 1500원, 레인보우로보틱스(277810)는 2.31% 오른 53만 1000원, 주성엔지니어링(036930)은 4.48% 오른 21만 원, 리노공업(058470)은 1.07% 오른 8만 4900원, 이오테크닉스(039030)는 1.89% 오른 48만 5000원에 거래를 마쳤다. 반면 에코프로(086520)는 7.22% 내린 9만 8900원, 에코프로비엠(247540)은 4.98% 내린 13만 5400원, 원익IPS(240810)는 0.83% 내린 16만 6700원, HLB(028300)는 1.54% 내린 5만 1200원을 기록했다.개별 종목 가운데서는 신규 상장한 매드업이 강한 탄력을 보였다. 매드업은 공모가 8000원 대비 두 배를 웃도는 수준으로 급등하며 장 초반 100% 넘는 상승률을 나타냈다. 동양파일, 바이브컴퍼니, 휴맥스홀딩스, 위메이드플레이도 장 초반 가격제한폭 부근까지 오르며 강세를 보였다. 반면 NPX는 28% 넘게 급락했고 형지글로벌, 아크솔루션스, 스트라드비젼, 비엘팜텍도 10% 안팎 하락세를 나타냈다.코스닥은 52주 최고 1229.42, 52주 최저 766.57 사이에서 움직이고 있다. 최근 6거래일 흐름을 보면 지난달 26일 851.37까지 밀린 뒤 29일 920.57로 급반등했고, 30일 916.18로 숨 고르기를 거친 뒤 이날 다시 920.86으로 올라섰다. 다만 외국인 매도와 2차전지주 약세가 이어지는 만큼 당분간 종목별 차별화 장세가 이어질 가능성이 크다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]