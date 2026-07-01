[서울데이터랩]코스피, 장 초반 8556.73 기록하며 0.95% 상승…기관 순매수에 반도체 강세

세줄 요약 코스피가 7월 첫 거래일 장 초반 상승 흐름을 이어가며 8556.73을 기록했다. 기관이 3168억원을 순매수했고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주 강세가 지수 상승을 이끌었다. 외국인 매도와 변동성은 부담이다. 코스피, 7월 첫 거래일 장 초반 상승세

기관 3168억원 순매수, 반도체주 강세

외국인 매도와 변동성 확대 가능성

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코스피가 7월 첫 거래일 장 초반 상승 흐름을 이어가고 있다. 개장 직후 8591.50으로 출발한 뒤 8620.15까지 오르며 강세를 보였고, 장중에는 8553.79까지 저점을 낮추는 등 등락을 거듭했지만 전반적으로는 전일 대비 오름세를 유지했다.1일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 80.25포인트(0.95%) 오른 8556.73을 기록했다. 시가는 8591.50, 장중 고가는 8620.15, 저가는 8553.79다. 최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 지난 6월 26일 5.81% 급락한 뒤 6월 30일까지 이틀 연속 반등했고, 이날도 상승세를 이어가고 있다.수급에서는 기관이 3168억원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 개인은 59억원, 외국인은 3127억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 670억원 매수 우위, 비차익거래 2600억원 매도 우위로 전체 1930억원 순매도를 나타냈다.시장 전반에서는 상승 종목이 555개로 하락 종목 280개를 웃돌았다. 보합은 55개였고, 상한가와 하한가는 각각 1개씩 나왔다. 거래량은 4억 2995만주, 거래대금은 3조 2710억 8100만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 0.07% 오른 33만 4250원, SK하이닉스(000660)는 0.87% 오른 267만 3000원, 삼성전기(009150)는 2.70% 오른 224만 3000원, 현대차(005380)는 1.62% 오른 50만 3000원, HD현대중공업(329180)은 3.89% 오른 61만 5000원을 기록했다. 반면 SK스퀘어(402340)는 1.65% 내린 166만 9000원, LG에너지솔루션(373220)은 0.28% 내린 36만 1000원, 삼성생명(032830)은 0.75% 내린 39만 8000원, 삼성물산(028260)은 2.56% 내린 45만 6500원에 거래됐다.개장 초반에는 반도체주 강세가 두드러졌다. 미국 증시에서 반도체 중심 상승 흐름이 이어진 영향이 국내 증시에도 반영되면서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 매수세가 유입됐다. 다만 반도체 업종 급등세가 이어지는 데 대한 경계감도 함께 부각되며 장중 변동성 확대 가능성은 남아 있다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 0.40원 오른 1549.80원에 출발해 증시 개장과 함께 제한적인 상승 흐름을 보였다.종목별로는 금호건설이 상한가를 기록했고 금호전기, 가온전선, 금호건설우, 선도전기 등이 급등하며 상승률 상위에 올랐다. 반면 콘텐트리중앙은 하한가를 기록했고 후성, SHD, 케이씨, 성문전자 등이 약세를 보였다.코스피는 이날 개장과 동시에 전일 종가 8476.48보다 115.02포인트 높은 8591.50에서 출발하며 강한 반등 의지를 나타냈지만, 이후 상승폭 일부를 반납하며 8550선 부근에서 움직이고 있다. 기관 매수와 대형 반도체주의 견조한 흐름이 지수 방어에 힘을 보태는 가운데 외국인 매도 강도와 업종별 순환 흐름이 장중 방향성을 좌우할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]