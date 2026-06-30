[마감시황] 코스닥, 0.48% 내린 916.18 마감…개인 순매수에도 2차전지 약세

세줄 요약 코스닥이 장중 상승세를 지키지 못하고 0.48% 내린 916.18로 마감했다. 개인이 3906억원을 순매수했지만 외국인과 기관의 매도, 2차전지주 약세가 부담이 됐다. 에코프로와 에코프로비엠이 크게 밀렸고 종목별 변동성도 컸다. 코스닥 0.48% 하락, 916.18 마감

개인 순매수에도 외국인·기관 매도 우위

에코프로·에코프로비엠 등 2차전지주 약세

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30일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 4.39포인트(-0.48%) 내린 916.18에 마감했다. 지수는 925.21에 출발해 장중 935.27까지 올랐지만, 이후 하락 전환하며 910.30까지 밀린 뒤 약세로 거래를 마쳤다.투자자별로는 개인이 3906억원어치를 순매수했다. 반면 외국인은 2455억원, 기관은 1432억원어치를 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 8억원 순매수, 비차익거래가 4094억원 순매도로 집계되며 전체 4086억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 3.22% 내린 36만1000원, 에코프로(086520)는 9.66% 내린 10만6600원, 에코프로비엠(247540)은 7.77% 하락한 14만2500원에 마감했다. 코오롱티슈진(950160)도 3.90% 내린 9만3600원, 리노공업(058470)은 1.52% 하락한 8만4000원으로 거래를 마쳤다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 13.82% 오른 20만1000원, 원익IPS(240810)는 5.72% 상승한 16만8100원, 이오테크닉스(039030)는 4.27% 오른 47만6000원, HLB(028300)는 1.96% 상승한 5만2000원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.58% 오른 51만9000원을 기록했다.시장 전반에서는 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 코스닥시장에서는 718개 종목이 올랐고 974개 종목이 내렸다. 보합은 53개였으며 상한가 12개, 하한가 1개로 집계됐다.개별 종목별로는 상승률 상위에 에스폴리텍, 바이브컴퍼니, 에브리봇, 덕신이피씨, 에이에프더블류가 이름을 올렸다. 에스폴리텍과 바이브컴퍼니는 각각 30.00% 상승해 상한가를 기록했고, 에브리봇은 29.99%, 덕신이피씨와 에이에프더블류는 각각 29.96% 올랐다.반면 하락률 상위에는 프로브잇, 스트라드비젼, 바이온, 씨엔알리서치, 셀리드가 자리했다. 프로브잇은 60.00% 급락했고, 스트라드비젼은 40.00% 내리며 하한가로 마감했다. 바이온은 33.33%, 씨엔알리서치는 28.25%, 셀리드는 27.90% 하락했다.이날 코스닥은 코스피와 상반된 흐름을 보였다. 코스피가 81.83포인트(0.97%) 오른 8476.48에 마감한 반면 코스닥은 약세로 장을 마쳤다.한편 한국거래소와 코스닥협회, 한국IR협의회는 코스닥시장 개설 30주년을 맞아 내달 2일 서울사옥 마켓스퀘어에서 ‘KOSDAQ CONNECT 2026’을 공동 개최한다. 국내외 기관투자자와 벤처캐피털, 증권업계 관계자들이 참석하는 이번 행사에서는 기업설명회와 1대1 미팅이 진행된다. 선익시스템은 행사에 참가해 8.6세대 IT OLED 증착장비, 올레도스 증착장비, 페로브스카이트 태양전지 장비 기술과 성장 전략을 소개할 예정이다. 회사는 올해 1분기 말 기준 수주잔고 5823억원을 확보했으며, 평택 브레인시티 신규 공장 A동과 B동은 각각 7월과 10월 준공될 예정이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]