[서울데이터랩]코스닥 시총상위주 장중 강세…에코프로·바이오주 급등, 반도체는 혼조

세줄 요약 29일 코스닥 시총상위주는 에코프로와 에코프로비엠이 급등하고 알테오젠, 레인보우로보틱스, HLB도 오르며 매수세가 우위를 보였다. 바이오주가 특히 강했고, 반도체 장비·소부장주는 차익실현 매물로 혼조세를 나타냈다. 에코프로·에코프로비엠 급등, 2차전지 강세

에이비엘바이오·펩트론 등 바이오주 급등

반도체 장비주 혼조, 일부 차익실현 매물

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29일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목은 전반적으로 매수세가 우위를 보이는 가운데 업종별 차별화가 뚜렷하게 전개되고 있다. 2차전지와 바이오, 일부 로봇주로 자금이 유입되는 반면 반도체 장비·소부장 일부 종목은 차익실현 매물에 눌리는 흐름이다.시가총액 상위권에서는 에코프로(086520)가 11만 4300원으로 19.81% 급등했고, 에코프로비엠(247540)도 15만 2500원으로 14.06% 오르며 2차전지 대표주가 강한 탄력을 보였다. 대장주 알테오젠(196170)은 37만 7000원으로 9.75% 상승했고, 레인보우로보틱스(277810)는 50만 7000원으로 5.63% 올랐다. HLB(028300)도 5만 400원으로 5.66% 상승하며 상위권 전반의 투자 심리를 지지했다.바이오주의 강세는 더욱 두드러졌다. 에이비엘바이오(298380)는 10만 7500원으로 21.20% 뛰었고, 펩트론(087010)은 20만 1000원으로 20.36% 상승했다. 디앤디파마텍(347850)은 9만 4900원으로 22.14% 급등해 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, 리가켐바이오(141080)도 16만 4600원으로 15.19% 올랐다. 삼천당제약(000250)은 23만 7000원으로 12.59%, 케어젠(214370)은 7만 1800원으로 11.15% 상승하며 제약·바이오 전반에 강한 매수세가 형성됐다. 코오롱티슈진(950160)도 9만 6600원으로 1.36% 오르며 강보합 흐름을 이어갔다.반면 반도체 관련 상위주는 종목별로 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 17만 8600원으로 7.85% 상승하며 강세를 나타냈지만, 원익IPS(240810)는 15만 4400원으로 5.74% 하락했다. 이오테크닉스(039030)는 45만 8500원으로 5.46% 밀렸고, 피에스케이(319660)도 17만 5300원으로 6.85% 떨어졌다. 리노공업(058470)은 8만 3400원으로 1.07%, 심텍(222800)은 12만 3400원으로 1.12% 각각 하락했다. HPSP(403870)는 5만 2400원으로 0.57% 내렸지만 거래량은 354만 2250주로 상위권 내에서 가장 활발한 수준을 보였다.기타 종목에서는 파두(440110)가 8만 3400원으로 0.48% 오르며 제한적인 상승세를 보였다. 외국인 비율은 HPSP가 30.55%로 가장 높았고, 파두 27.40%, 리노공업 27.52%, 이오테크닉스 25.49%, 피에스케이 24.42% 등 기술주를 중심으로 외국인 보유 비중이 높은 모습이다.이날 코스닥 시총 상위주는 에코프로 그룹주와 바이오주가 지수 상승을 견인하는 가운데 반도체 장비주가 조정을 받으면서 순환매 장세가 펼쳐지는 양상이다. 장중 수급 변화에 따라 업종별 등락폭이 확대될 가능성이 커 투자자들은 거래량과 수급 주체 변화를 함께 점검할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]