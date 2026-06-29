[속보] 너무 빠졌나…지수 급등에, 코스닥 매수 사이드카 발동

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코스피 하락 출발...코스닥은 상승

코스닥 매수 사이드카가 발동된 29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥, 원달러 환율이 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장보다 76.93포인트(0.91%) 내린 8334.28로, 코스닥 지수는 전장보다 10.50포인트(1.23%) 오른 861.87로 출발했다. 연합뉴스