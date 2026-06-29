[속보] 너무 빠졌나…지수 급등에, 코스닥 매수 사이드카 발동

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코스피 하락 출발...코스닥은 상승
코스닥 매수 사이드카가 발동된 29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥, 원달러 환율이 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장보다 76.93포인트(0.91%) 내린 8334.28로, 코스닥 지수는 전장보다 10.50포인트(1.23%) 오른 861.87로 출발했다. 연합뉴스
코스닥 지수가 5%대 급등하며 29일 오전 9시 28분 코스닥 시장 프로그램 매수호가 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동했다. 이날 오전 9시 46분 현재 코스닥 지수는 전 거래일 대비 50.08포인트(5.88%) 오른 901.45를 가리키고 있다. 지난 24일 이후 3거래일 만에 900선을 회복했다.
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코스닥 지수가 5%대 급등으로 발동된 제도는?