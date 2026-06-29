[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 29일 개장 직후 네이버 금융 검색 상위에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 약세가 두드러졌다. 반면 LS ELECTRIC, 알테오젠, 에코프로, 삼성SDI 등은 상승하며 전력기기·바이오·2차전지로 매기가 분산됐다. 반도체 대형주 약세, 검색 상위 집중

LS ELECTRIC 급등, 전력기기 강세 부각

바이오·2차전지로 단기 관심 순환

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29일 오전 9시 5분 개장 초반 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 약세가 두드러지는 가운데 일부 2차전지·전력기기·바이오 종목으로 매기가 분산되는 모습이다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.10%를 기록했다. 삼성전자는 현재가 32만 7000원으로 전일 대비 1만 2500원(-3.68%) 내렸고, 장중 33만 5500원까지 올랐다가 32만 5500원까지 밀렸다. 거래량은 318만 8708주로 집계됐다.2위 SK하이닉스(000660)도 18.48%의 높은 검색 비율 속에 260만 7000원으로 5만 6000원(-2.10%) 하락했다. 시가는 263만 6000원, 장중 고가는 265만 5000원, 저가는 258만원이다. 반도체 대표주의 동반 약세가 투자자 관심을 끌고 있는 것으로 풀이된다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 현대차(005380)가 47만원으로 2.19% 내렸고, LG전자(066570)는 18만 8600원으로 3.73% 하락했다. SK스퀘어(402340)도 165만 3000원으로 3.90% 밀렸으며, 삼성물산(028260)은 47만 7500원으로 3.44% 하락했다. LG이노텍(011070) 역시 90만 1000원으로 3.22% 약세를 나타냈다.반면 상승 종목도 적지 않았다. 삼성전기(009150)는 204만 3000원으로 2.51% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 46만 4500원으로 2.09% 올랐다. 에코프로(086520)는 9만 8300원으로 3.04% 강세를 보였고, 알테오젠(196170)은 36만 1500원으로 5.24% 상승했다.개장 초반 가장 돋보이는 종목은 LS ELECTRIC(010120)이다. LS ELECTRIC은 21만 7500원으로 전일 대비 1만 4500원(7.14%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 원익IPS(240810)도 16만 8000원으로 2.56% 올랐고, 한미반도체(042700)는 25만 8500원으로 0.39%, 두산에너빌리티(034020)는 8만 1400원으로 0.37%, 삼성중공업(010140)은 2만 3100원으로 0.43% 각각 상승했다.보합권에서는 LG씨엔에스(064400)가 7만 5100원, 광주신세계(037710)가 5만 2900원에서 움직였다. 한화오션(042660)은 9만 7300원으로 0.71% 내렸고, NAVER(035420)는 19만 4500원으로 0.97% 하락했다.개장 초반 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 일부 대형 기술주가 쉬어가는 사이 전력기기, 바이오, 2차전지 관련주로 단기 관심이 순환하는 양상으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]