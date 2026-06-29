[서울데이터랩]코스피, 장초반 8271.25로 1.66% 하락…외국인·프로그램 매도에 약세

세줄 요약 코스피가 29일 장초반 1.66% 내린 8271.25로 출발했다. 외국인 1조원대 순매도와 비차익거래 매도 우위가 지수를 끌어내렸고, 원·달러 환율 상승도 부담으로 작용했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주도 약세를 보였다. 코스피 장초반 1.66% 하락, 8271.25 기록

외국인 1조원대 순매도, 프로그램 매도 우위

환율 상승과 대형주 약세가 동반된 흐름

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코스피가 29일 장 초반 하락세를 이어가고 있다. 원·달러 환율이 오른 가운데 외국인과 프로그램 매물이 출회되며 지수는 개장 직후 낙폭을 키웠다.29일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 8271.25로 전 거래일 8411.21보다 139.96포인트(-1.66%) 내렸다. 지수는 8334.28에 출발한 뒤 장중 고가도 8334.28에 그쳤고, 저가는 8209.31까지 밀렸다.코스피는 개장 직후 8200선 초반까지 후퇴했다. 장 초반 한때 8249.62, 8254.97 수준까지 내려서는 등 약세 흐름이 이어졌고, 같은 시각 코스닥은 860.40으로 출발한 뒤 861.87, 868.36까지 오르며 코스피와 상반된 움직임을 나타냈다.수급별로는 외국인이 1조 1731억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 8536억원, 기관은 3030억원 순매수로 대응했지만 외국인 매도 우위를 상쇄하기에는 역부족이었다. 프로그램 매매에서는 차익거래가 1150억원 순매수였지만 비차익거래가 6268억원 순매도로 집계되며 전체적으로 5118억원 매도 우위를 보였다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가 1532.0원보다 4.5원 오른 1536.5원에 출발했다. 환율 상승은 외국인 투자심리와 증시 변동성을 자극하는 요인으로 작용하고 있다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 삼성전자(005930)가 3.68% 내린 32만 7000원, SK하이닉스(000660)가 2.10% 하락한 261만 7000원, SK스퀘어(402340)가 4.88% 밀린 163만 6000원, 삼성전자우(005935)가 4.54% 내린 21만 500원에 거래됐다. 현대차(005380)는 2.39% 하락한 46만 9000원, 삼성생명(032830)은 6.24% 급락한 40만 5500원, 삼성물산(028260)은 3.74% 내린 47만 6000원을 기록했다.반면 일부 대형주는 오름세를 나타냈다. 삼성전기(009150)는 5.02% 오른 209만 3000원, LG에너지솔루션(373220)은 3.32% 상승한 34만 2500원, 삼성바이오로직스(207940)는 2.23% 오른 137만 3000원에 거래됐다.시장 전반으로는 상승 종목이 605개로 하락 종목 252개보다 많았다. 상한가와 하한가 종목은 각각 2개였고 보합은 46개였다. 개별 종목별로는 금호건설우가 30.00% 오른 2만 6000원, 금호전기가 29.94% 상승한 1098원, 금호건설이 29.86% 오른 8610원으로 급등했다. 롯데손해보험은 20.30%, HD현대에너지솔루션은 17.16% 상승했다. 반대로 진흥기업우B는 29.97% 내린 1201원, 진흥기업2우B는 29.96% 하락한 3460원으로 급락했고 SHD와 신풍, 아센디오도 큰 폭의 약세를 보였다.최근 코스피는 6월 23일 9.99% 급락한 뒤 24일 3.26%, 25일 5.42% 반등했으나 26일 5.81% 하락했고 이날도 약세로 출발했다. 단기적으로는 변동성이 여전히 큰 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]