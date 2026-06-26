[마감시황] 코스닥 4.10% 급락…851.37 마감, 외국인·기관 순매수에도 투매 우세

세줄 요약 코스닥이 외국인·기관 순매수에도 4.10% 급락해 851.37에 마감했다. 개인이 6682억 원을 순매도했고, 알테오젠·에코프로비엠 등 시총 상위주가 크게 밀렸다. 코스피 급락과 사이드카·서킷브레이커 발동으로 변동성도 커졌다. 코스닥 4.10% 급락, 851.37 마감

개인 6682억 순매도, 외국인·기관 순매수

시총 상위주 약세, 코스피 급락 동반

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26일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 36.44포인트(4.10%) 내린 851.37에 마감했다. 지수는 884.43에 출발한 뒤 장중 887.43까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 838.53까지 밀렸다.거래량은 7억 1729만 7000주, 거래대금은 8조 2084억 6200만 원으로 집계됐다. 시장에서는 상승 종목이 220개, 보합 50개에 그친 반면 하락 종목은 1470개에 달했고, 상한가 7개·하한가 2개가 나왔다.수급별로는 개인이 6682억 원어치를 순매도했고 외국인은 3511억 원, 기관은 3079억 원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 238억 원, 비차익거래 3073억 원으로 전체 3310억 원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 알테오젠(196170)이 8.40% 내린 34만 3500원, 에코프로비엠(247540)이 7.15% 하락한 13만 3700원, 에코프로(086520)가 6.47% 떨어진 9만 5400원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 6.98%, 코오롱티슈진(950160)은 4.99%, 리노공업(058470)은 4.96%, HLB(028300)는 2.65% 각각 내렸다. 반면 원익IPS(240810)는 5.88% 오른 16만 3800원, 이오테크닉스(039030)는 1.68% 상승한 48만 5000원으로 장을 마쳤다.개별 종목 중에서는 티이엠씨씨엔에스가 30.00% 오른 6500원으로 상한가를 기록했고, 삼기 29.98%, 남화산업 29.97%, 남화토건 29.96%, 앱튼 29.96% 등 강세 종목이 나왔다. 반면 NPX는 97.41% 급락한 208원에 마감했고, 바이온은 50.00%, 프로브잇은 40.00%, 아이엠은 35.29% 각각 하락했다. 아이에이는 30.00% 내린 2345원으로 하한가를 기록했다.이날 증시는 장중 변동성이 크게 확대됐다. 코스닥이 4.10% 하락한 가운데 같은 날 코스피도 519.09포인트(5.81%) 내린 8411.21로 마감했고, 코스피 시장에서는 오전 11시 12분 매도 사이드카와 오후 12시 10분 서킷브레이커가 발동됐다.이날 코스닥 상장사 가운데서는 엠게임의 주주환원 계획도 눈길을 끌었다. 엠게임은 이사회를 열고 약 20억 원 규모의 자기주식 취득을 결의했다. 취득 기간은 6월 29일부터 9월 28일까지이며 장내 직접 매수 방식으로 진행된다. 이사회 결의 전일 종가 3970원 기준 매입 예정 물량은 50만 3778주로, 발행주식의 2.62% 수준이다. 회사는 이번에 취득한 자사주를 전량 소각할 예정이다.엠게임은 지난 5월 14일에 이어 올해 두 번째로 자사주 매입에 나서며 두 차례에 걸쳐 약 93만 주, 총 40억 원 규모의 주주환원에 나서게 됐다. 회사는 분기배당을 위한 배당기준일도 공시했고, 약 1억 원 규모의 경영진 자사주 매입도 함께 진행 중이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]