[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 희비…금호전기·금호건설 상한가, 삼성전자·SK하이닉스 급락

세줄 요약 26일 코스피 거래 상위 종목은 희비가 크게 갈렸다. 금호전기와 금호건설이 상한가를 기록했고, 금호타이어와 보해양조도 강세를 보였다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 9% 안팎 하락했고, 거래대금은 반도체 대형주에 집중됐다. 거래상위 종목, 대형주와 중소형주 희비 교차

금호전기·금호건설 상한가, 금호타이어 급등

삼성전자·SK하이닉스 급락, 거래대금 집중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

26일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 종목별로 방향이 크게 엇갈리는 모습이다. 거래량 상위권에서는 다스코(058730)가 2996만 8909주로 가장 활발한 거래를 기록했고, 보해양조(000890) 2883만 109주, 삼성전자(005930) 1790만 2820주, 금호타이어(073240) 1267만 2244주, 금호전기(001210) 1035만 3273주 등이 뒤를 이었다.상승 종목 가운데서는 금호전기와 금호건설(002990)이 각각 30.00% 올라 나란히 상한가를 기록했다. 금호타이어도 24.55% 급등했고, 디와이에이(002880)는 24.02%, 보해양조는 14.29% 상승했다. 부국철강(026940)은 7.08%, 다스코는 3.05%, 계양전기(012200)는 2.95% 오르며 강세 흐름을 나타냈다.반면 대형주는 낙폭이 두드러졌다. 삼성전자는 32만 5500원으로 9.21% 하락했고, SK하이닉스(000660)는 264만 2000원으로 9.43% 내렸다. 삼성전자우(005935)도 8.30% 약세를 보였으며, 두산에너빌리티(034020)는 8.88%, LG디스플레이(034220)는 8.68%, 한화생명(088350)은 8.00% 각각 밀렸다. 한온시스템(018880)은 7.74%, 삼성중공업(010140)은 5.25% 하락했다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 9338억 4300만원으로 가장 많았고 삼성전자가 6132억 4890만원으로 뒤를 이었다. 이어 삼성전자우 634억 5170만원, 두산에너빌리티 228억 2230만원, SK이터닉스(475150) 195억 7760만원 순으로 집계돼 대형 반도체주와 주요 시가총액 상위 종목에 자금이 집중된 것으로 나타났다.개별 종목별 변동성은 커졌지만 시장 전반적으로는 대형 기술주 약세와 일부 중소형 종목 급등이 동시에 전개되는 차별화 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자