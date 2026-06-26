[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…2차전지·바이오 급락, 반도체 일부 선별 강세

세줄 요약 26일 코스닥 시총 상위주는 전반적으로 약세다. 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로, 레인보우로보틱스 등 2차전지·바이오 대형주가 크게 밀렸다. 반면 원익IPS, 피에스케이, 유진테크 등 반도체 장비주는 저가 매수세로 상승했다. 코스닥 시총 상위주 전반 약세

2차전지·바이오 대형주 급락

반도체 장비주 일부 선별 강세

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26일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 시총 상위권을 구성하는 2차전지와 바이오 종목들에 매도세가 집중되면서 지수 상단을 끌어내리는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 34만 6000원으로 전일 대비 7.73% 하락했고, 에코프로비엠(247540)은 13만 1500원으로 8.68% 내렸다. 에코프로(086520)도 9만 4000원으로 7.84% 밀리며 2차전지 대형주의 낙폭이 두드러졌다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만 8000원으로 9.30% 하락했고, 코오롱티슈진(950160)도 9만 3000원으로 7.28% 약세를 기록했다.바이오주 부진도 뚜렷하다. 리가켐바이오(141080)는 14만 300원으로 9.95% 떨어지며 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 보였고, 삼천당제약(000250)은 20만 6500원으로 9.43% 하락했다. 에이비엘바이오(298380)도 8만 8600원으로 6.74% 밀렸고, 펩트론(087010)은 16만 7000원으로 7.22% 내렸다. HLB(028300) 역시 4만 7100원으로 3.88% 하락하며 약세권에 머물렀다.반면 반도체 장비 및 부품주에서는 선별적 강세가 나타났다. 원익IPS(240810)는 16만 4700원으로 6.46% 상승했고 거래량은 205만 7762주를 기록했다. 피에스케이(319660)는 18만 5600원으로 8.79% 뛰었고, 유진테크(084370)도 17만 1100원으로 5.23% 올랐다. 이오테크닉스(039030)는 48만 9500원으로 2.62%, HPSP(403870)는 5만 1900원으로 1.76% 상승했다.거래량 기준으로는 HPSP가 274만 2812주로 가장 활발했고, 주성엔지니어링(036930) 210만 5980주, 원익IPS 205만 7762주 순으로 거래가 많았다. 주성엔지니어링은 거래가 활발했지만 주가는 16만 3700원으로 1.92% 하락했다. 심텍(222800)도 12만 6000원으로 0.16% 내리며 보합권에 머물렀다.외국인 보유 비중이 높은 종목 가운데서는 유진테크가 37.85%, HPSP가 29.80%, 리노공업(058470)이 27.50%, 파두(440110)가 26.65%, 이오테크닉스가 25.35%를 기록했다. 다만 이날 주가 흐름은 엇갈렸다. 유진테크와 HPSP, 이오테크닉스는 상승한 반면 리노공업은 8만 3000원으로 6.43% 하락했고, 파두도 8만 1000원으로 7.43% 내렸다.장중 코스닥 시총 상위주는 업종별 차별화가 뚜렷하다. 반도체 관련주 일부에 저가 매수세가 유입되는 반면, 2차전지와 바이오 대형주에는 차익 실현과 경계 매물이 이어지며 시장 전체 투자 심리를 짓누르는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]