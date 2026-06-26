[속보] 지수 급락에, 유가증권시장 매도 사이드카 발동

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 지수 급락에, 유가증권시장 매도 사이드카 발동

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-06-26 11:22
수정 2026-06-26 11:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8,813.18에 개장했다. 환율은 4.6원 오른 1547.3원으로 출발해 상승 폭을 키우며 1550원에 다가가고 있다. 연합뉴스
26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8,813.18에 개장했다. 환율은 4.6원 오른 1547.3원으로 출발해 상승 폭을 키우며 1550원에 다가가고 있다. 연합뉴스


26일 오전 11시 12분 코스피 시장에 매도 사이드카가 발동됐다. 선물 가격이 전 거래일 종가보다 5% 이상 내린 채 1분 이상 유지됐기 때문이다. 향후 5분간 코스피 시장의 프로그램 매도호가 효력이 정지된다.

이날 오전 11시 24분 현재 코스피는 전 거래일 대비 484.55포인트(5.43%) 내린 8445.75에 거래되고 있다. 8800선으로 하락 출발한 뒤 장중 하락 폭을 확대하고 있다.

이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
매도 사이드카 발동 조건은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로