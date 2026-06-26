[속보] 지수 급락에, 유가증권시장 매도 사이드카 발동

이미지 확대 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8,813.18에 개장했다. 환율은 4.6원 오른 1547.3원으로 출발해 상승 폭을 키우며 1550원에 다가가고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8,813.18에 개장했다. 환율은 4.6원 오른 1547.3원으로 출발해 상승 폭을 키우며 1550원에 다가가고 있다. 연합뉴스

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26일 오전 11시 12분 코스피 시장에 매도 사이드카가 발동됐다. 선물 가격이 전 거래일 종가보다 5% 이상 내린 채 1분 이상 유지됐기 때문이다. 향후 5분간 코스피 시장의 프로그램 매도호가 효력이 정지된다.이날 오전 11시 24분 현재 코스피는 전 거래일 대비 484.55포인트(5.43%) 내린 8445.75에 거래되고 있다. 8800선으로 하락 출발한 뒤 장중 하락 폭을 확대하고 있다.