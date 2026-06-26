AI 수익성 우려·차익실현 등에…코스피 8700선 내줘

세줄 요약 코스피가 간밤 미국 증시 혼조와 전날 급등에 따른 차익실현 매물로 장 초반 8700선을 밑돌았다. 외국인 순매도가 지수를 끌어내리며 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주도 약세를 보였다. 미국 증시 혼조와 차익실현 매물로 코스피 약세

외국인 1조원 순매도, 반도체 대형주 동반 하락

AI 수요 우려와 환율 상승이 투자심리 압박

이미지 확대 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8813.18에, 코스닥은 0.38% 내린 884.43에 개장했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8813.18에, 코스닥은 0.38% 내린 884.43에 개장했다. 연합뉴스

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간밤 미국 증시 혼조세와 전날 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 등 영향으로 코스피가 장 초반 8700선을 밑돌고 있다.26일 오전 9시 25분 현재 코스피는 전 거래일 대비 241.05포인트(-2.70%) 내린 8689.25에 거래되고 있다. 하락 출발한 뒤 장중 하락 폭을 확대했다. 장중 한때 8670.76까지도 밀렸다.개인이 9000억원어치, 기관이 900억원어치 사들이는 반면 외국인이 1조원어치 순매도하며 지수를 끌어내리는 중이다.시가총액 상위 10개 종목 가운데 삼성전기(3.15%)와 삼성물산(0.96%)을 제외하고 약세를 보이고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3%대 빠졌고, SK스퀘어는 7% 가까이 하락했다.이날 코스피 약세의 원인으로는 애플 등 AI 기업들의 수요 위축 우려로 간밤 미국 증시가 혼조세 마감했고, 전날 코스피가 5%대 급등하며 단기 차익 실현에 나서는 투자자들이 많아졌다는 점 등이 꼽힌다.한지영 키움증권 연구원은 “현재 코스피는 23일 급락분을 만회한 상태”라면서도 “지수만 놓고 봤을 때 급격히 냉각됐던 시장 분위기가 호전된 것은 맞지만 반도체를 제외한 업종의 투자심리는 회복되지 못한 상황”이라고 짚었다.한편 같은 시각 원달러 환율은 전 거래일 대비 5.20원(0.34%) 오른 1548.30원을 가리키고 있다. 장중 한때 1549.30원으로 1550원에 재차 근접했다. 지난 22일부터 5거래일 연속 상승세다.