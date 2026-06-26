[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 약세 지속…시총 상위 대체로 하락

세줄 요약 코스닥이 26일 장 초반 2.32% 하락한 867.17을 기록하며 약세를 이어갔다. 외국인 순매도와 프로그램 매도 우위가 부담으로 작용했고, 미국 나스닥 약세와 물가 상승도 성장주 투자심리를 위축시켰다. 시총 상위 종목 대부분이 내렸고, 일부 개별주만 강세를 보였다. 코스닥 장 초반 2.32% 하락, 867.17 기록

외국인 순매도·프로그램 매도 우위 확대

미국 기술주 약세와 물가 부담 영향

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코스닥이 26일 개장 초반 약세 흐름을 이어가고 있다.26일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일 887.81보다 20.64포인트(2.32%) 내린 867.17을 나타냈다. 지수는 884.43에 출발한 뒤 장중 887.43까지 올랐지만, 곧 하락 폭을 키우며 865.42까지 밀렸다. 전날 종가 기준 연중 최저치였던 887.81 아래에서 움직이며 약한 흐름이 이어지는 모습이다.수급별로는 외국인이 297억원을 순매도했고 기관은 222억원, 개인은 53억원을 각각 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 1억원 순매도, 비차익거래 318억원 순매도로 전체 319억원 매도 우위를 기록했다.시장 전반의 체감 약세도 뚜렷하다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 218개, 보합은 67개에 그친 반면 하락 종목은 1436개에 달했다. 상한가 종목은 4개였다. 거래량은 8114만 1000주, 거래대금은 8527억 6700만원으로 집계됐다.간밤 미국 증시에서 기술주 중심의 나스닥지수가 118.03포인트(0.46%) 내린 2만 5358.60에 마감한 점도 투자심리를 짓눌렀다. 미국 5월 개인소비지출 물가지수는 전년 동기 대비 4.10% 올라 2023년 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 기술주 약세와 물가 부담이 국내 성장주 전반에 부담으로 작용하는 분위기다.시가총액 상위 종목도 대부분 내림세다. 알테오젠(196170)은 3.87% 내린 36만 500원, 에코프로비엠(247540)은 4.10% 하락한 13만 8100원, 에코프로(086520)는 2.55% 내린 9만 9400원, 레인보우로보틱스(277810)는 3.49% 하락한 49만 8000원, 코오롱티슈진(950160)은 4.09% 내린 9만 6200원에 거래됐다. 반면 원익IPS(240810)는 5.17% 오른 16만 2700원, 주성엔지니어링(036930)은 0.90% 오른 16만 8400원, 이오테크닉스(039030)는 0.84% 상승한 48만 1000원으로 강세를 보였다.개별 종목 장세는 더욱 극명했다. 상승률 상위에는 삼기(29.98%), 앱튼(29.96%), 뉴인텍(29.93%), 동양파일(29.91%), 남화토건(27.24%)이 이름을 올렸다. 반면 NPX는 97.51% 급락했고 씨엑스아이(-22.03%), 신성델타테크(-17.93%), 케이피엠테크(-17.67%), 아이에이(-16.57%)도 큰 폭으로 내렸다.종목별로는 에이텀이 전기차 부품 장기 공급 계약과 실적 개선 기대를 바탕으로 시장의 시선을 끌고 있다. 에이텀은 현대모비스 차세대 전기차 플랫폼 ICCU 부품사로 선정돼 2033년까지 연간 최대 37만개 납품 계약을 확보한 상태다. 올해 1분기 연결 기준 매출은 261억원으로 전년 동기보다 193% 증가했고 영업손실 규모도 축소됐다. 자회사의 MLCC 유통 사업 확장 가능성도 거론되면서 개별 성장 기대가 부각되는 모습이다.전반적으로는 미국 기술주 조정과 대외 물가 부담, 외국인 매도세가 겹치며 코스닥 약세가 이어지고 있다. 시가총액 상위 종목의 낙폭이 확대되는 가운데 일부 개별주 중심의 순환매만 나타나는 장세로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]