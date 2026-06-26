[서울데이터랩]코스피, 장 초반 8751.54로 하락…외국인 순매도에 약세

세줄 요약 코스피가 26일 장 초반 외국인 매도 우위 속에 8751.54로 2% 하락했다. 개인과 기관은 순매수했지만 외국인 6379억원 순매도가 지수를 눌렀다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 시총 상위주도 대체로 내렸다. 외국인 6379억원 순매도, 코스피 2% 하락

개인·기관 순매수에도 지수 8751.54로 약세

시총 상위주 대부분 하락, 삼성전기만 강세

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코스피가 26일 장 초반 외국인 매도 우위 속에 하락 흐름을 이어가고 있다.26일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8930.30보다 178.76포인트(2.00%) 내린 8751.54를 나타냈다. 지수는 8813.18에 출발한 뒤 8861.70까지 올랐지만 곧 하락폭을 키우며 8730.62까지 밀렸다.장 초반 코스피는 8800 부근에서 등락을 거듭하다가 점차 낙폭을 확대하는 흐름을 보였다. 코스닥도 함께 약세를 보이며 투자 심리가 전반적으로 위축된 모습이다.수급별로는 외국인이 6379억원어치를 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 개인은 6502억원, 기관은 8억원을 각각 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 692억원 순매수였지만 비차익거래가 3759억원 순매도로 집계돼 전체적으로 3067억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 136개에 그친 반면 하락 종목은 731개로 집계됐고, 보합은 32개였다.시가총액 상위 종목도 대체로 내렸다. 삼성전자(005930)는 1.53% 하락한 35만 3000원, SK하이닉스(000660)는 2.67% 내린 283만 9000원, 현대차(005380)는 2.39% 하락한 49만 1000원, 삼성생명(032830)은 2.13% 내린 43만 7500원, 삼성바이오로직스(207940)는 1.80% 하락한 136만 1000원에 거래됐다. 반면 삼성전기(009150)는 6.91% 오른 213만 5000원으로 강세를 보였고 삼성물산(028260)은 0.39% 상승했다. LG에너지솔루션(373220)은 0.14% 내린 35만 1500원으로 약보합권에 머물렀다.개별 종목별로는 금호건설우가 23.38%, 계양전기우가 22.90%, 금호전기가 21.85%, 전방이 20.87%, 금호건설이 14.90% 오르며 상승률 상위에 올랐다. 반면 진흥기업우B는 13.47%, 인디에프는 12.71%, 엠앤씨솔루션은 12.10%, 진흥기업2우B는 11.91%, 메타케어는 10.85% 각각 내리며 낙폭이 컸다.최근 흐름을 보면 코스피는 전날 5.42% 급등했지만 이날 다시 2% 하락하며 변동성이 이어지고 있다. 23일 9.99% 급락 이후 24일 3.26%, 25일 5.42% 반등한 데 이어 이날 다시 약세로 돌아서면서 단기 급등락 장세가 지속되는 양상이다. 시장에서는 3월 말 이후 일부 소비 관련 종목의 상승률이 코스피 상승률을 크게 웃도는 흐름도 나타나고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]