마이크론 ‘깜짝실적’에 코스피 급등 출발…삼전닉스도 동반 상승

코스피 급등세에 매수 사이드카 발동

이미지 확대 코스피ㆍ코스닥 상승 개장 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8,703.42에, 코스닥은 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 개장했다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피ㆍ코스닥 상승 개장 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8,703.42에, 코스닥은 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 개장했다. 2026.6.25 연합뉴스

세줄 요약 미국 메모리 업체 마이크론이 시장 예상치를 웃도는 깜짝 실적을 내자 국내 증시가 급등했다. 코스피는 2%대 상승 출발 뒤 8900선을 넘었고, 삼성전자와 SK하이닉스도 강세를 보였으며 매수 사이드카가 발동됐다. 마이크론 깜짝실적 발표, 국내 증시 급등 출발

코스피 2%대 상승, 8900선 돌파와 사이드카 발동

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세, 반도체 훈풍

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미국 메모리 반도체 업체 마이크론이 역대급 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 발표하면서 25일 국내 증시도 급등하고 있다.이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8703.42로 장을 시작했다. 오전 9시 6분 현재 8900선을 가뿐히 넘었다.코스피 급등세에 매수 사이드카가 발동됐다.국내 메모리 반도체 대표 회사인 삼성전자와 SK하이닉스 역시 전장 대비 각각 5%, 10% 가까이 올랐다.코스닥 지수도 전 거래일(909.31)보다 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 거래를 시작했다.마이크론은 회계연도 3분기(3∼5월) 실적 집계 결과 매출이 414억 6000만 달러(약 64조원)를 기록해 지난해 같은 기간의 93억 달러 대비 345.7% 증가했다고 24일(현지시간) 공시했다.이는 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 예상치 358억 4000만 달러를 웃도는 것이며, 종전 최고 기록이었던 2분기 매출 238억 6000만 달러를 경신한 것이다.AI 데이터센터에서 시작한 메모리 수요 증가가 일반 데이터센터, 모바일 기기, 자동차·산업용 등 전 메모리 영역으로 확장되는 모양새다.영업이익률은 전년 동기의 26.8%에서 81.2%로 치솟았다. 이는 직전 분기의 69%보다도 10%포인트 높아진 것이다.