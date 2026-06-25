[속보] 코스피 5%대 급등…매수 사이드카 발동

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[속보] 코스피 5%대 급등…매수 사이드카 발동

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-06-25 09:09
수정 2026-06-25 09:16
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25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8,703.42에, 코스닥은 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 개장했다. 2026.6.25 yatoya@yna.co.kr
25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 232.40포인트(2.74%) 오른 8,703.42에, 코스닥은 14.35포인트(1.58%) 오른 923.66에 개장했다. 2026.6.25
yatoya@yna.co.kr


코스피 급등세에 25일 오전 9시 7분 유가증권 시장에서 프로그램 매수호가 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다. 올해 들어 14번째다.

이날 오전 9시 11분 현재 코스피는 전 거래일보다 454.48포인트(5.37%) 오른 8915.52에 거래되고 있다. 지난 23일 폭락 이후 이틀 연속 상승세다.

이승연 기자
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