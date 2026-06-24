[마감시황] 코스피, 하루 만에 267.18포인트 반등…삼성전자 9.84% 급등

세줄 요약 코스피가 전날 급락 충격을 일부 되돌리며 267.18포인트 오른 8471.02에 마감했다. 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 대형주가 강세를 보였고 개인과 기관의 순매수가 반등을 이끌었다. 다만 외국인 대규모 매도와 원화 약세는 부담으로 남았다. 전날 급락 뒤 코스피 267.18포인트 반등 마감

삼성전자·삼성바이오로직스 등 대형주 강세

외국인 매도·환율 상승 속 변동성 확대

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24일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 267.18포인트(3.26%) 오른 8471.02에 장을 마감했다. 지수는 8356.79에 출발한 뒤 8577.52까지 올랐고, 장중 한때 8080.99까지 밀리는 등 큰 폭의 등락을 거듭했다.이날 유가증권시장에서는 개인이 2조 6085억원, 기관이 1조 9124억원을 순매수했다. 반면 외국인은 4조 6340억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래와 비차익거래를 합쳐 3조 1051억원 매도 우위를 기록했다.시장 전반은 반등 흐름이 우세했다. 상승 종목은 516개, 하락 종목은 367개였고 보합은 35개였다. 거래량은 4억 1340만 4000주, 거래대금은 53조 7814억 3400만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 대체로 강세를 보였다. 삼성전자(005930)가 34만 500원으로 9.84% 급등했고, 삼성바이오로직스(207940)는 138만 5000원으로 8.80% 상승했다. 삼성물산(028260)은 5.82%, 삼성전자우(005935)는 5.43%, 삼성생명(032830)은 1.88%, SK하이닉스(000660)는 0.98%, LG에너지솔루션(373220)은 0.97% 올랐다. 반면 SK스퀘어(402340)는 1.80%, 삼성전기(009150)는 1.31%, 현대차(005380)는 0.39% 내렸다.전날 코스피가 910.71포인트 급락하며 9.99% 하락한 데 이어 이날은 낙폭 일부를 되돌렸다. 최근 급락 과정에서는 반도체와 인공지능 관련 종목의 조정이 두드러졌고, 이날은 이들 대형주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 지수 반등을 이끌었다.증시를 둘러싼 대외 여건은 여전히 부담으로 남았다. 원·달러 환율은 오후 3시 32분 기준 1542.80원으로 전 거래일보다 9.30원 올랐고, 원화 약세가 이어졌다. 외국인의 대규모 매도와 환율 상승이 맞물리면서 장중 투자 심리는 크게 흔들렸다.다만 최근 조정을 두고는 추세 훼손보다는 일시적 숨고르기라는 시각도 나온다. 메모리 반도체와 인공지능 관련 업종의 기초 여건이 여전히 견조하고 수요 강세에 따른 공급 병목도 이어지고 있다는 평가가 반등 기대를 떠받쳤다.개별 종목 중에서는 계양전기우가 29.96% 오른 9370원으로 상한가를 기록했고, 보해양조는 29.93% 오른 3950원, 금호건설우는 29.93% 오른 1만 4890원, 금호건설은 29.89% 오른 4845원, 대한제당우는 29.86% 오른 2570원으로 마감했다. 반면 성문전자는 14.62% 내린 2570원, 아센디오는 12.56% 내린 787원, 동양고속은 11.52% 내린 3만 3400원, 깨끗한나라우는 9.91% 내린 7180원, 한솔테크닉스는 8.55% 내린 1만 1770원을 기록했다.코스피는 전날 급락 충격에서 벗어나 반등에 성공했지만 외국인 대규모 매도와 환율 부담이 이어진 만큼 단기적으로는 높은 변동성 국면이 당분간 지속될 가능성에 무게가 실린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]