[마감시황] 코스닥, 하루 만에 반등하며 909.31 마감…기관 매수에 2.00% 상승

세줄 요약 코스닥이 전날 7%대 급락 뒤 하루 만에 반등해 909.31로 마감했다. 장중 886.17까지 밀렸지만 기관이 3345억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸고, 알테오젠·에코프로 등 대형주 강세가 상승을 이끌었다. 전날 급락 뒤 코스닥 909.31로 반등 마감

기관 3345억원 순매수, 개인·외국인 순매도

바이오·2차전지·로봇 대형주 강세 주도

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코스닥이 전날 급락을 딛고 하루 만에 반등하며 909.31에 거래를 마쳤다. 장 초반 상승 출발 뒤 한때 886.17까지 밀렸지만 기관 매수세가 유입되며 상승 폭을 키웠다.24일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 17.79포인트(2.00%) 오른 909.31에 장을 마감했다. 지수는 905.13에 출발한 뒤 장중 922.12까지 오르기도 했고, 한때 886.17까지 내려서는 등 큰 폭의 등락을 보였다.전날 코스닥지수는 76.88포인트(7.94%) 급락해 891.52에 마감한 바 있다. 이날은 급락에 따른 저가 매수세가 유입되며 반등에 성공했지만, 전일 충격의 여파로 장중 하락과 상승이 반복되는 불안한 흐름이 이어졌다.수급은 기관이 지수를 끌어올렸다. 기관은 3345억원을 순매수했고 개인은 3165억원, 외국인은 321억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 110억원 순매수, 비차익거래 211억원 순매도로 전체 101억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목은 대체로 강세였다. 알테오젠(196170)은 11.56% 오른 37만 1500원으로 마감했고 에코프로(086520)는 4.56%, HLB(028300)는 5.89%, 이오테크닉스(039030)는 5.76%, 코오롱티슈진(950160)은 6.20% 상승했다. 에코프로비엠(247540)도 1.06%, 레인보우로보틱스(277810)는 2.39%, 원익IPS(240810)는 0.33%, 리노공업(058470)은 0.35% 올랐다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 0.98% 내렸다. 바이오와 2차전지, 로봇 관련 대형주가 지수 반등을 주도한 모습이었다.시장 전체로는 상승 종목이 883개, 하락 종목이 786개였고 보합은 64개였다. 상한가 12개, 하한가 1개로 집계됐다.개별 종목 가운데 남화토건, 서암기계공업, 브이원텍은 나란히 30.00% 올라 상한가를 기록했다. 삼기에너지솔루션즈는 29.99%, 남화산업은 29.93% 상승했다. 반면 프로브잇은 46.00% 급락했고 유티아이는 29.91% 내려 하한가를 기록했다. 바이온은 25.00%, 오가닉티코스메틱은 23.96%, 파이온엑스는 20.50% 하락했다.전날 급락 과정에서 반대매매가 급증한 점도 시장 변동성을 키운 배경으로 꼽힌다. 23일 반대매매 금액은 424억원으로 전장 198억원의 두 배를 웃돌았고, 지난 12일 476억원 이후 가장 큰 규모를 나타냈다. 위탁매매 미수금은 1조 4792억원으로 전장보다 1816억원 늘었고, 미수금 대비 반대매매 비중은 2.87%로 전장 1.60%보다 크게 높아졌다. 급락 국면에서 개인 투자자의 강제 청산 부담이 확대된 뒤 이날 반발 매수와 맞물리며 지수 반등이 나타난 것으로 풀이된다.외부에서는 이번 조정을 단기 숨고르기로 보면서도 당분간 큰 폭의 등락이 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 이에 따라 코스닥 시장은 900을 회복했지만 당분간 변동성 확대 흐름 속에서 수급과 대형주 움직임에 따라 장중 진폭이 커질 가능성이 있다는 관측이 나온다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]