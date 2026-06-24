[서울데이터랩]삼성전자 강세에도 반도체 대형주 엇갈려…코스피 시총 상위주 혼조

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 뚜렷한 방향성 없이 종목별 차별화 장세를 보였다. 삼성전자는 2%대 상승했으나 SK하이닉스와 SK스퀘어, 현대차, 금융주는 약세였다. 삼성물산과 삼성바이오로직스, 셀트리온은 강세를 보여 지수 하방을 일부 방어했다. 삼성전자 강세, SK하이닉스 약세로 반도체 엇갈림

삼성물산·바이오주 강세, 지수 하방 일부 방어

자동차·금융·방산주 약세, 상위주 혼조 장세

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24일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 뚜렷한 방향성보다는 종목별 차별화 장세를 나타내고 있다. 반도체 대장주 삼성전자(005930)는 전일 대비 9000원 오른 31만 9000원으로 2.90% 상승했고, 거래량은 2586만 787주를 기록하며 비교적 견조한 매수세가 유입됐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 9만 1000원 내린 246만 4000원으로 3.56% 하락해 대형 반도체주 간 흐름이 엇갈렸다.낙폭이 가장 두드러진 종목은 SK스퀘어(402340)다. 이 종목은 전일 대비 21만 7000원 급락한 161만 5000원으로 11.84% 하락 중이다. 삼성전기(009150)도 8만 4000원 내린 190만 6000원으로 4.22% 밀렸고, 현대차(005380)는 49만 6500원으로 2.84%, 현대모비스(012330)는 49만 7500원으로 2.45% 각각 하락했다. LG에너지솔루션(373220)도 35만 5000원으로 1.93% 약세를 보였다.반면 일부 삼성그룹주와 바이오주는 상대적으로 강했다. 삼성물산(028260)은 2만 3500원 오른 47만 8500원으로 5.16% 상승해 시총 상위주 가운데 돋보이는 오름세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(207940)는 4만 6000원 오른 131만 9000원으로 3.61% 상승했고, 셀트리온(068270)은 7600원 오른 16만 8100원으로 4.74% 뛰었다. 삼성전자우(005935)도 1.73% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 0.85% 오르며 제한적 반등을 시도했다.방산·조선·원전 관련 대형주들은 대체로 숨 고르기 양상이다. HD현대중공업(329180)은 1.19% 하락한 58만 1000원, 한화에어로스페이스(012450)는 0.84% 내린 106만 4000원, 두산에너빌리티(034020)는 0.78% 밀린 8만 8500원에 거래되고 있다. 최근 주가 상승 폭이 컸던 종목군을 중심으로 차익실현 매물이 일부 출회되는 모습으로 읽힌다.금융주도 전반적으로 약세다. KB금융(105560)은 14만 9200원으로 2.93%, 신한지주(055550)는 9만 5100원으로 2.66% 하락 중이다. 삼성생명(032830) 역시 1.76% 내린 41만 7500원에 거래되고 있다. 외국인 비율이 높은 KB금융과 신한지주가 나란히 조정을 받으면서 금융 대형주의 투자심리도 다소 위축된 분위기다.시총 상위 20개 종목 전반을 보면 상승 종목보다 하락 종목 수가 더 많아 지수 상단을 무겁게 하는 모습이다. 다만 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 일부 대형주의 선별적 강세가 지수 하방을 방어하는 흐름도 함께 나타나고 있다. 장중 수급 변화에 따라 반도체와 바이오, 자동차·금융주 간 주도주 구도가 계속 빠르게 바뀔 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]