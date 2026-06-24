[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 상한가, 모헨즈·노블엠앤비 급등

세줄 요약 24일 코스닥 거래상위 종목은 상승과 하락이 뒤섞인 혼조세를 보였다. 삼기에너지솔루션즈는 상한가를 기록했고, 모헨즈와 노블엠앤비, 씨피시스템 등도 강세를 나타냈다. 반면 JW신약과 프로브잇은 큰 폭으로 밀렸다. 코스닥 거래상위 종목, 상승·하락 혼조세

삼기에너지솔루션즈 상한가, 모헨즈·노블엠앤비 급등

JW신약·프로브잇 급락, 단기 수급 쏠림

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24일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목은 뚜렷한 종목별 차별화 흐름을 나타내고 있다. 거래량 상위권에는 JW신약(067290), 조아제약(034940), 소룩스(290690), 노블엠앤비(106520), 강동씨앤엘(198440) 등이 이름을 올렸으며, 상승 종목 수가 우세한 가운데 하락 종목도 함께 섞이며 혼조세를 보였다.가장 눈에 띄는 종목은 삼기에너지솔루션즈(419050)다. 이 종목은 1452원으로 전일 대비 29.99% 올라 상한가를 기록했다. 매수 호가가 현재가와 같은 1452원에 형성되고 매도 호가는 비어 있어 수급 쏠림이 강한 모습이다. 모헨즈(006920)도 5440원으로 26.81% 급등했고, 노블엠앤비는 31원으로 24.00% 상승했다. 씨피시스템(413630)은 18.82%, 헝셩그룹(900270)은 14.23%, 엑스게이트(356680)는 13.26%, 국순당(043650)은 12.88%, 위지트(036090)는 11.19%, 삼익제약(014950)은 9.93% 오르며 강세 흐름을 이어갔다.거래대금 기준으로는 엑스게이트가 417억 6300만원으로 비교적 크게 형성됐고, 소룩스가 33억 7400만원, 한울반도체(320000)가 642억 7400만원, 대한광통신(010170)이 907억원, JW신약이 872억 2700만원 수준을 나타냈다. 거래량 최상위인 JW신약은 1930만 6157주가 거래됐지만 주가는 2805원으로 9.66% 하락해 대량 거래 속 약세를 보였다. 반면 조아제약은 1832만 5358주의 거래량을 바탕으로 5.84% 상승했고, 소룩스도 1701만 5762주가 손바뀜되며 5.40% 올랐다.하락 종목 가운데서는 프로브잇(227100)의 낙폭이 가장 컸다. 프로브잇은 37원으로 26.00% 급락했고, 바이온(032980)도 28원으로 12.50% 내렸다. JW신약 역시 큰 폭의 하락세를 보였으며, 시지메드텍(056090)은 6.29%, 한울반도체는 5.82%, 대한광통신은 1.19% 각각 밀렸다. 상승 종목이 우세한 장세 속에서도 개별 악재성 매물이나 차익 실현 움직임이 동시에 나타나는 모습이다.시가총액 측면에서는 대한광통신이 2조 2187억원으로 거래 상위 종목 가운데 가장 큰 규모를 보였고, 엑스게이트가 6180억원, 소룩스가 2255억원으로 뒤를 이었다. 실적 지표를 보면 국순당의 PER은 14.29배, ROE는 2.66%였고, 키스트론(475430)은 PER 9.29배, ROE 5.16%, 위지트는 PER 10.64배, ROE 5.70%를 기록했다. 반면 적자 상태를 반영해 PER이 마이너스인 종목도 다수 포함돼 있어 단기 수급 중심의 매매가 활발한 것으로 풀이된다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 바이오와 부품, 중소형 개별주를 중심으로 순환매가 이어지는 양상이다. 상한가와 두 자릿수 급등 종목이 다수 출현한 반면 일부 저가주의 급락도 병행되면서 투자 심리는 종목별 재료와 수급에 따라 빠르게 엇갈리고 있다. 오후 장에서도 거래량 상위 종목들의 변동성 확대 여부가 시장 관심을 끌 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]