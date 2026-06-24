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5% 오르던 SK하이닉스 -3% 하락…코스피 보합세

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-06-24 12:09
수정 2026-06-24 12:38
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세줄 요약
  • 코스피 장 초반 4%대 급등 뒤 보합 전환
  • SK하이닉스 급락이 지수 상승세 제동
  • 외국인 대규모 순매도, 개인·기관 순매수
이미지 확대
코스피 상승 출발
코스피 상승 출발 코스피가 전 거래일(8203.84)보다 152.95포인트(1.86%) 상승한 8356.79에 거래를 시작한 24일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에서 시황이 표시되고 있다. 2026.06.24 뉴시스


24일 4%대까지 상승했던 코스피가 한때 하락 전환하며 보합세로 내려앉았다. 오전 한때 5%대까지 올랐던 SK하이닉스는 돌연 ‘파란불’을 켜고 낙폭을 4% 가까이 키웠다.

코스피는 전 거래일 대비 152.95포인트(1.86%) 오른 8356.79에 개장해 장 초반 4%대 오르며 8500선까지 회복했지만, 오후 12시를 전후해 하락 전환했다.

장 초반 6%대까지 상승한 SK하이닉스가 돌연 고꾸라지며 지수를 끌어내렸다. SK하이닉스는 이날 오후 12시를 전후해 3.99%까지 낙폭을 키웠다. 이어 SK하이닉스가 낙폭을 축소하자 코스피도 재차 상승 전환하는 등 보합세를 이어가고 있다.

삼성전자는 이날 오전 한때 10%대까지 급등했지만, 현재는 상승폭을 반납하고 5%대 상승 중이다.

유가증권시장에서 개인 투자자는 1조 6579억원, 기관은 1조 3845억원 순매수하고 있지만 외국인이 3조1816억원 순매도하며 코스피 상승에 제동을 걸었다.
김소라 기자
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