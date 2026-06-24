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MSCI·마이크론 악재 선반영? 삼성전자 9%대 급등

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-06-24 09:04
수정 2026-06-24 09:31
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마이크론 -13% 악재에도 코스피 급등

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8,300선 회복한 코스피
8,300선 회복한 코스피 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 152.95p(1.86%) 오른 8,356.79로 출발했다. 2026.6.24 연합뉴스


24일 코스피가 전날 급락을 딛고 1%대 상승 출발했다. 전날 12% 넘게 폭락했던 삼성전자는 장 초반 9%대, SK하이닉스는 5%대까지 급등했다.

코스피는 전 거래일 대비 152.95포인트(1.86%) 오른 8356.79에 개장해 장 초반 3%대 상승하며 8400대를 회복했다.

재차 코스피 시가총액 1위 자리를 탈환한 삼성전자는 1.29% 상승 출발해 오전 9시 30분을 전후해 9%대까지 상승폭을 키우고 있다. SK하이닉스는 1.68% 상승 출발해 장 초반 5.40%까지 상승폭을 키웠다.

전날 미 증시에서 반도체주가 급락한데다 국내 증시가 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국(DM) 지수 편입이 불발되는 등 악재가 쏟아졌다.

미 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 마이크론 테크놀로지가 실적 발표를 앞두고 13%대 하락하면서 필라델피아 반도체 지수는 7.87% 급락했고, 나스닥 지수도 2% 넘게 하락했다.



그러나 월가에서는 반도체주 하락이 코스피에서의 ‘삼전닉스’ 하락 여파가 이어진 것이라고 분석했다. 이를 반영하듯 전날 9.99% 급락한 코스피는 오히려 장 초반부터 급등하고 있다.
김소라 기자
세줄 요약
  • 삼성전자 장 초반 9%대 급반등
  • SK하이닉스 5%대 상승 전환
  • 코스피 1%대 상승 출발
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