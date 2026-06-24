‘삼전닉스’ -12% 내렸는데 또?…마이크론 -13% ‘털썩’, 美 반도체지수 폭락

‘삼전닉스’ 급락 여파에 美 반도체주 하락

이미지 확대 급락 마감한 코스피 코스피가 10% 가까이 급락해 8,200선을 간신히 지키며 마감한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8,203.84로 거래를 마쳤다. 2026.6.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 급락 마감한 코스피 코스피가 10% 가까이 급락해 8,200선을 간신히 지키며 마감한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8,203.84로 거래를 마쳤다. 2026.6.23 연합뉴스

세줄 요약 미 마이크론이 실적 발표를 앞두고 13% 급락하자 엔비디아·TSMC 등 반도체주가 일제히 밀렸고, 필라델피아 반도체지수도 7.87% 떨어졌다. 전날 삼성전자와 SK하이닉스 급락의 충격이 미 증시에 반영되며 국내 증시 부담도 커졌다. 마이크론 실적 앞두고 13% 급락

엔비디아·TSMC 등 반도체주 동반 하락

삼전닉스 충격, 국내 증시 부담 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

실적 발표를 앞둔 미국 마이크론 테크놀로지가 13% 급락하며 미국 주요 반도체주가 일제히 하락했다. 전날 ‘삼전닉스’가 12% 넘게 내리면서 타격을 입은 국내 증시도 영향이 불가피할 것으로 보인다.23일(현지시간) 미 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 0.09% 내린 5만 1666.84, S＆P500 지수는 1.44% 내린 7365.46에 마감했다.기술주 중심의 나스닥 지수는 2.22% 하락한 2만 5587.04에 마감했다.오는 24일 마이크론의 회계연도 3분기 실적 발표를 앞두고 인공지능(AI) 반도체의 ‘고점 부담’이 시장에 확산하면서 반도체 관련주가 일제히 급락했다. 마이크론이 13.18% 내려앉은 것을 비롯해 엔비디아(-4.13%), TSMC(-6.69%), 브로드컴(-3.06%) 등이 하락하면서 필라델피아 반도체 지수는 7.87% 급락했다.다만 전날 16% 넘게 폭락했던 스페이스X는 이날 0.98% 상승 마감하며 급락세에 제동을 걸었다.월가는 전날 삼성전자와 SK하이닉스가 ‘투매’에 가까운 매도세로 12% 넘게 급락한 영향이 미 증시에 고스란히 반영됐다고 진단했다.제임스 레일리 캐피털 이코노믹스 수석 시장 분석가는 전날 국내 증시에서의 ‘삼전닉스’ 하락을 언급하며 “이러한 움직임은 기술주 변동성이 증가하는 추세의 일부로, 과도한 거품의 증거”라며 “이번 AI 랠리의 지속 가능성에 의문을 제기하는 것”이라고 분석했다.또한 뱅크오브아메리카(BofA)가 지난 22일 보고서에서 미 연방준비제도(Fed)가 올해 기준금리를 세 차례 인상할 것이라는 전망을 내놓은 것도 증시에 압력으로 작용했다.미 반도체주의 급락에 코스피200 야간선물지수는 1.82%까지 하락했다.